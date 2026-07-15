Disney+ ściął ceny. To nowa promocja, ale zostało mało czasu

Startująca dziś promocja nie jest absolutną nowością – już wcześniej serwis zachęcał w ten sposób do skorzystania z oferty, a teraz powraca z okazją. Akcja jest skierowana tylko do nowych. ale także do powracających klientów, czyli tych, którzy mają konto, ale zrezygnowali z subskrypcji. Czasu na podjęcie decyzji nie ma jednak zbyt wiele – akcja trwa tylko przez dwa tygodnie, do 28 lipca 2026 roku. Nie ma więc co zwlekać.

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Disney+: tańsze pakiety Standard i Premium

W akcji promocyjnej Disney+ obniżył ceny obu planów na platformie. Aby z nich skorzystać, należy mieć ukończone 18 lat, założyć nowe konto lub zalogować się na stare (bez aktywnej subskrypcji) oraz podać ważną metodę płatności. Do wyboru przygotowano dwa warianty:

Plan Standard za 23,99 zł miesięcznie (zamiast 34,99 zł), oferujący jakość 1080p Full HD i jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach.

miesięcznie (zamiast 34,99 zł), oferujący jakość 1080p Full HD i jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach. Plan Premium za 39,99 zł miesięcznie (zamiast 59,99 zł), zapewniający obraz w 4K UHD z HDR, obsługę Dolby Atmos i dostęp na czterech urządzeniach jednocześnie.

Po zakończeniu trzymiesięcznego okresu promocyjnego subskrypcja automatycznie odnowi się w standardowej cenie. Kto nie chce płacić pełnej kwoty 34,99 zł lub 59,99 zł, powinien już wcześniej, po wejściu w trzeci miesiąc, anulować usługę przed upływem zniżkowego czasu. Z platformy można zrezygnować w dowolnym momencie, a zmiana wejdzie w życie na koniec trwającego okresu rozliczeniowego.