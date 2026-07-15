Kinowy hit na VOD. Science fiction, o którym jest głośno

"Dzień Objawienia" wkrótce w streamingu

Jak to już bywa w przypadku filmów science fiction, warto mieć na ich temat własną opinię. Wszyscy, którzy nie poszli na seans kinowy (film miał głośną premierę 10 czerwca 2026), wkrótce będą mogli nadrobić zaległości i obejrzeć to dzieło w zaciszu własnego mieszkania. To głośne widowisko będzie dostępne w ofercie VOD już od 21 lipca 2026 roku. Co prawda, data, która padła odnosi się do amerykańskich serwisów streamingowych, ale łatwo się domyślić, że Polacy także wkrótce dostaną możliwość obejrzenia "Dnia Objawienia".

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"Dzień Objawienia" obsada i fabuła

W obsadzie znaleźli się Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson, Josh O'Connor i Colman Domingo. Cała fabuła stawia w centrum uwagi postać pogodynki z lokalnej stacji telewizyjnej w Kansas City - Margaret Fairchild (Emily Blunt). Kobieta zyskuje niewytłumaczalną zdolność mówienia wszystkimi językami świata i poznawania tajemnic obcych ludzi. To sprawia, że wraz z ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa - Danielem (Josh O'Connor) usiłuje ujawnić rządowy spisek, dotyczący obecności Obcych. We wszystkim co robią, przeszkadza im tajemniczy agent specjalny Noah Scanlon (Colin Firth). Robi wszystko, aby prawda o obecności obcych nie wyszła na jaw.