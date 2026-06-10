Rozrywka

Nikt nie robi tego lepiej niż Spielberg. Nowe science fiction o UFO

Filmy science fiction cieszą się od zawsze wielkim zainteresowaniem. A już na pewno te od Stevena Spielberga. Aż 4 lata musieliśmy czekać na taki kinowy seans od mistrza. Najnowszy film o UFO wchodzi na ekrany kin dzisiaj, 10 czerwca 2026.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:32
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Nikt nie robi tego lepiej niż Spielberg. Nowe science fiction o UFO
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"Dzień objawienia" nowy film Stevena Spielberga. Premiera 10 czerwca

Nie będzie przesadą, jeśli napiszemy, że jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier o UFO w tym roku. Widzowie mają nadzieję, na spektakularne widowisko, ponieważ autorzy we wszystkich swoich wywiadach, przedstawiali film w samych superlatywach. Poza tym, nazwisko Spielberg zobowiązuje. To jakość i rozmach sam w sobie. Jego wcześniejsze filmy "Bliskie spotkania trzeciego stopnia", "E.T" oraz "Wojna światów" uczyniły go eksperta w tej dziedzinie. I nie ma też co ukrywać, produkcja, w której jest mowa o UFO, zawsze budzi wielkie zainteresowanie. To nadal bardzo chwytliwy temat.

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"Dzień objawienia" o czym opowiada film?

Bez zamiaru spoilerowania, możemy się domyślić, że bohaterowie staną przed nie lada zadaniem uratowania świata. Marketing "Dnia objawienia" ("Disclosure day") był dość powściągliwy, ale kto obejrzy kilka pierwszych minut filmu, od razu zrozumie dlaczego. Jak wynika z opisu producenta, będzie chodziło bardziej o ujawnienie ludzkości prawdy, która wywróci do góry nogami ich dotychczasowe życie oraz zburzy ład na świecie. 

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Gdybyś dowiedział się, że nie jesteśmy sami. Gdyby ktoś ci to pokazał i udowodnił - czy by cię to przeraziło? Tego lata prawda należy do 7 miliardów ludzi. Nadchodzi "Dzień objawienia".

czytamy w oficjalnym opisie filmu. 

Film został stworzony o ludziach, którzy na co dzień patrzą w dół, a ich wzrok skierowany jest na telefonach, które pochłonęły nasze życie. W momencie, kiedy jesteśmy pochłonięci swoimi sprawami i patrzenie w górę, na niebo, jest dla nas zbyt dużym wyzwaniem, Spielberg ma dla nas propozycję - prosi, abyśmy spojrzeli na siebie nawzajem. Rezultatem jest kolejny film - thriller, z energią podobną do przygód Indiany Jonesa. Jak każde dobre science fiction, jest nie tylko wciągający, ale skłaniający do refleksji. 

Film "Dzień objawienia" będzie miał premierę w kinach 10 czerwca. 

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Źródła zdjęć: Kino Helios Polska
Źródła tekstu: screenrant.com