TikTok zaczął handlować alkoholem. Ale trzeba poszukać
TikTok, jedna z najpopularniejszych aplikacji wśród młodzieży, wykonuje kolejny krok w rozbudowie swojego działu e-commerce. W Wielkiej Brytanii wystartował właśnie pilotażowy program sprzedaży alkoholu w ramach TikTok Shop.
Małpka prosto z TikTika
Klienci mogą kupić bezpośrednio w aplikacji m.in. whisky Johnnie Walker, wódkę AU Vodka czy piwo Estrella Damm. Decyzja ta spotkała się jednak z falą krytyki ze strony organizacji konsumenckich i organów regulacyjnych, które obawiają się o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.
Obecnie alkohol oferują na platformie jedynie wybrani, licencjonowani partnerzy. Aby zminimalizować ryzyko, napoje procentowe nie wyświetlają się automatycznie w głównej zakładce „Dla Ciebie” – a przynajmniej aktualnie. Użytkownik musi więc ich celowo poszukać.
Wiek sprawdzany na trzech etapach
TikTok wdrożył również rygorystyczną, trzyetapową weryfikację wieku. Wiek klienta jest sprawdzany przy zakładaniu konta, podczas finalizacji zamówienia oraz bezpośrednio przy dostawie, kiedy kurier ma obowiązek zweryfikować tożsamość na podstawie oficjalnego dowodu.
Ponadto platforma zapewnia, że osoby poniżej 18. roku życia w ogóle nie mają dostępu do funkcji sklepu.
Ofcom, brytyjski regulator rynku mediów, nic sobie nie robi jednak z tych zapewnień i ruszył z oficjalnym dochodzeniem. Ma ono wykazać, czy TikTok w wystarczającym stopniu chroni dzieci przed szkodliwymi treściami. Największe wątpliwości budzi wciąż skuteczność algorytmów w trafnym szacowaniu i weryfikacji wieku internautów.