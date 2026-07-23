Masz mObywatel? Jest pilny komunikat na temat aplikacji

W sierpniu 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzi standardową aktualizację certyfikatów w aplikacji mObywatel. To procedura, która zapewnia bezpieczeństwo dokumentów i umożliwia dalsze korzystanie z nich.

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Aby uniknąć problemów, wszyscy użytkownicy powinni zalogować się do aplikacji najpóźniej do 5 sierpnia 2026 roku. Po wykonaniu tej czynności system przeprowadzi cały proces automatycznie, a ewentualne komunikaty o odświeżaniu dokumentów nie będą wymagały żadnych dodatkowych działań.

Nie przegap terminu, bo dokumenty wygasną

Osoby, które nie zdążą zalogować się w wyznaczonym terminie, muszą liczyć się z wygaśnięciem certyfikatów. W takim przypadku przywrócenie dostępu do części dokumentów wymaga wywołania ich szczegółów i ręcznego zaktualizowania. Co więcej, cyfrowe tożsamości, takie jak mDowód czy Dokument ochrony czasowej, będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Co się stanie, jeśli nie zalogujesz się do apki 5 sierpnia?

Po tym terminie certyfikaty wygasną. Sposób przywrócenia dostępu będzie zależał od rodzaju dokumentu.

część dokumentów może zostać unieważniona i wymagać zaktualizowania, wiąże się to z wejściem w szczegóły każdego dokumentu i wykonaniem aktualizacji.

mDowód i Dokument ochrony czasowej będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy (czyli przejście przez identyfikację za pomocą np. e-dowodu, profilu zaufanego lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

Szczególną uwagę na ten termin powinni zwrócić studenci, ponieważ część z nich będzie musiała odnowić swoją Legitymację studencką. Użytkownicy objęci tym obowiązkiem dostaną powiadomienie w aplikacji i będą musieli udać się do dziekanatu po nowy kod QR, a następnie dodać dokument ponownie przed 5 sierpnia.