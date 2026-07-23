Pancerna Nokia za grosze. Oto nowa propozycja od HMD

Nie każdy potrzebuje smartfonu. Dla wielu osób telefon ma po prostu dzwonić i odbierać SMS-y. Co więcej, są sytuacje, kiedy smartfon lepiej jest zostawić w domu lub... w innych miejscach, w których przebywamy. Na przykład remont lub budowa, czyli dwa ulubione wakacyjne sporty Polaków, gdzie prostota wygrywa nad ilością funkcji. Właśnie w takich sytuacjach sprawdzi się nowa Nokia 123 Shield.

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123 Shield, czyli pancerna Nokia za grosze

Jest to po prostu porządny telefon 2G z 2,4-calowym ekranem 240 × 320 pikseli, wysoką jakością i głośnością rozmów i mocną latarką, który został zamknięty w pancernej obudowie spełniającej normy certyfikatu IP65. Producent chwali się przy tym baterią wystarczającą na 19 dni, chociaż pamiętajmy, że to czas czuwania bez dotykania urządzenia, a nie realnej obsługi urządzenia.