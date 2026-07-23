Poczta Polska ostrzega w komunikacie. Chodzi o wszystkich klientów

Poczta Polska - przerwa 25-26 lipca 2026

Poczta Polska podała w komunikacie, że przerwa w działaniu usług cyfrowych nastąpi już w najbliższy weekend - a konkretnie w nocy z 25 na 26 lipca 2026. Wtedy to od godziny 20:00 do 2:00 planowane są prace techniczne na platformie e-Doręczenia. Aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, lepiej nie planować wtedy korzystania z tych usług. Czasowa niedostępność systemu powinna minąć wraz z godziną 2:00.

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W niedzielę 26 lipca dodatkowe utrudnienia

Poczta Polska celowo zaplanowała prace techniczne podczas weekendu, po to, aby jak najmniej przeszkadzać swoim klientom. Ale nie będzie to jedyna przerwa, jaką przewidziano na nadchodzacy weekend. W niedzielę w godzinach od 15:00 do 20:00 nastąpi dodatkowa przerwa serwisowa, podczas której e-Doręczenia mogą również być niedostępne.

Przeprowadzane prace techniczne mogą wpłynąć na działanie Profilu Zaufanego, węzła krajowego, a także podpisu elektronicznego. Możliwe też, że wystąpią w tym czasie krótkotrwałe utrudnienia w dostępie do usług urzędowych online.

Drugi etap prac w sierpniu