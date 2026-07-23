Poczta Polska ostrzega w komunikacie. Chodzi o wszystkich klientów
Nie tylko banki ogłaszają przerwy techniczne. Nadeszła kolej na Pocztę Polską. Użytkownicy administracji online muszą przygotować się na utrudnienia w korzystaniu z systemu e-Doręczeń i Profilu Zaufanego. Oto, co warto wiedzieć i kiedy dokładnie nastąpią przerwy w działaniu.
Poczta Polska - przerwa 25-26 lipca 2026
Poczta Polska podała w komunikacie, że przerwa w działaniu usług cyfrowych nastąpi już w najbliższy weekend - a konkretnie w nocy z 25 na 26 lipca 2026. Wtedy to od godziny 20:00 do 2:00 planowane są prace techniczne na platformie e-Doręczenia. Aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, lepiej nie planować wtedy korzystania z tych usług. Czasowa niedostępność systemu powinna minąć wraz z godziną 2:00.
W niedzielę 26 lipca dodatkowe utrudnienia
Poczta Polska celowo zaplanowała prace techniczne podczas weekendu, po to, aby jak najmniej przeszkadzać swoim klientom. Ale nie będzie to jedyna przerwa, jaką przewidziano na nadchodzacy weekend. W niedzielę w godzinach od 15:00 do 20:00 nastąpi dodatkowa przerwa serwisowa, podczas której e-Doręczenia mogą również być niedostępne.
Przeprowadzane prace techniczne mogą wpłynąć na działanie Profilu Zaufanego, węzła krajowego, a także podpisu elektronicznego. Możliwe też, że wystąpią w tym czasie krótkotrwałe utrudnienia w dostępie do usług urzędowych online.
Drugi etap prac w sierpniu
Prace serwisowe zostały podzielone na dwa etapy. Druga tura została zaplanowana na 1-2 sierpnia 2026. Zarówno w lipcu, jak i sierpniu, mowa jest o utrudnieniach w godzinach od 20:00 do 2:00. Operator, co prawda, zastrzega sobie, że przerwa może ulec skróceniu, jednak warto nie planować na ten czas, jakichś ważniejszych operacji. Osoby, które planują załatwienie spraw urzędowych online, lepiej niech wszystko załatwią poza godzinami planowanej przerwy.