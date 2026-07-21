Apple rozpieszcza kibiców. Wystarczy ta aplikacja

W tym tygodniu Apple Sports – bezpłatna aplikacja na iPhone’a dostarczająca wyniki na żywo, statystyki, tabele i wiele innych informacji – rozszerzyła relacje z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich o siedem czołowych lig, w tym polską Ekstraklasę. Dzięki temu kibice mogą śledzić jeszcze więcej ulubionych klubów i rozgrywek w jednym miejscu.

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Przed rozpoczęciem nowego sezonu Apple Sports ułatwia kibicom śledzenie ulubionych drużyn i lig, personalizowanie tablic z wynikami oraz bieżące monitorowanie przebiegu meczów.

Użytkownicy mogą także na bieżąco sprawdzać wyniki dzięki funkcji Live Activities na iPhonie i Apple Watch, dodawać widżety z wynikami na żywo do ekranów początkowych iPhone’a, iPada i Maca, a także przechodzić bezpośrednio do aplikacji Apple TV, aby znaleźć transmisje meczów dostępne w połączonych serwisach streamingowych.