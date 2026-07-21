Aplikacje

Niemiecka sieć nie chce już kuponów i aplikacji. Co na to klienci?

Niemiecka sieć Aldi Nord i Aldi Sud twierdzi, że chciałaby skończyć z promocjami aktywowanymi w telefonie. Budowanie przewagi na kuponach i rabatach w aplikacji uważa sa krzywdzące, bo dotyczy ona jedynie części klientów. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:02
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Niemiecka sieć nie chce już kuponów i aplikacji. Co na to klienci?
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Aldi chce takich samych cen dla wszystkich klientów

Jak czytamy w serwisie portalspozywczy.pl, takie pomysły ma sieć, póki co, jedynie niemiecka sieć Aldi. Trzeba przyznać, że w obecnych czasach, kiedy nikt nie wchodzi do Lidla, ani Biedronki bez odpalonej aplikacji, to dość ciekawe podejście. Tymczasem, sieć podkreśla, że chciałaby oferować lepsze ceny dla wszystkich swoich klientów, a nie tylko dla tych, którzy posiadają aplikacje i umieją z niej korzystać. Czy to się ma prawo udać?

Dalsza część tekstu pod wideo

Niemiecka sieć Aldi wręcz krytykuje wszelkiego rodzaju aplikacje lojalnościowe, liczne kupony i zniżki, które wymagają aktywowania przy kasie i niejednokrotnie narażają klientów na stres. Zdaniem Aldi, nie jest to do końca sprawiedliwe - osoby bez smartfonów lub te, które nie korzystają aktywnie aplikacji mogą płacić często więcej za te same produkty. Tak przynajmniej wskazał raport The Loyalty Report Germany 2026, który wykazał, że klienci, którzy nie chcą instalować aplikacji sklepowych, płacą często nawet o 30 procent więcej niż pozostali klienci. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank ANKER Nano A1259G61 10000mAh 30W Zielony
Powerbank ANKER Nano A1259G61 10000mAh 30W Zielony
0 zł
257 zł - najniższa cena
Kup teraz 257 zł
Powerbank ALLITY APB-100 10000 mAh 22.5W Szary
Powerbank ALLITY APB-100 10000 mAh 22.5W Szary
-10 zł
84.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 74.9 zł
Powerbank 4SMARTS Lucid Ultra 40000mAh 100W Szary
Powerbank 4SMARTS Lucid Ultra 40000mAh 100W Szary
-30 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 569 zł
Advertisement

Bez aplikacji, bez komplikacji?

Aldi podkreśla siłę prostego modelu zakupów. Szczególnie teraz, w czasach, kiedy wszystko wydaje się być bardziej skomplikowane. Sieć chciałaby, aby niższe ceny były oferowane dla wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania technologicznego oraz tego, czy dana osoba posiada smartfon, czy też nie. 

Takie stanowisko Aldi będzie wspierał kampaniami reklamowymi, co oznacza, że będziemy na bieżąco z działaniami, jakie dyskont będzie w tym celu realizował. 

Aparat Fujifilm Instax Mini 13 Niebieski
Image
telepolis
niemcy Aldi aplikacja zakupowa zakupy Polaków
Źródła zdjęć: DirkVG / Shutterstock
Źródła tekstu: Aldi, portalspozywczy.pl