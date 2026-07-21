Masz OnePlus? Zobacz, czy dostaniesz Androida 17 i ColorOS 17

OnePlus oficjalnie zakończył działalność w USA i w Europie, na dobre stapiając się z Oppo. Dotyczy to także oprogramowania – OxygenOS zarządzający urządzeniami OnePlus nie będzie już rozwijany. Zamiast tego proponowany jest ColorOS.

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Informując o końcu działalności, producent zapowiedział na forum OnePlus Community, że po oficjalnym wydaniu ColorOS 17 użytkownicy kwalifikujących się urządzeń OnePlus otrzymają możliwość przejścia na ten system.

Ta informacja wydaje się dość enigmatyczna i zostawia wiele wątpliwości, jednak kolejne doniesienia na ten temat rzuciły nowe światło na sprawę. Po pierwsze aktualizacja ma być dobrowolna, więc przejście na ColorOS 17 dla dotychczasowych użytkowników urządzeń OnePlus będzie opcjonalne. Osoby, które wolą pozostać na OxygenOS, zachowają dotychczasowe wydanie z gwarancją poprawek bezpieczeństwa i stabilności. Niestety, oznacza to też pozostanie ze starszą wersją Androida 16.

Producent pozostawi też furtkę dla niezdecydowanych. Użytkownicy, którzy zainstalują ColorOS 17 i uznają, że nowa nakładka im nie odpowiada, otrzymają opcję powrotu do OxygenOS.

ColorOS 17 da OnePlus – jakie modele?

A jakie smartfony się kwalifikują do aktualizacji? Publikacja na forum nie ujawnia oficjalnej listy modeli, ale można to ocenić na podstawie wcześniejszych obietnic dotyczących przyszłych wydań Androida i OxygenOS.

Z tego wynika, że ColorOS 17 mogą otrzymać flagowce:

OnePlus Open

OnePlus 15

OnePlus 15R

OnePlus 13

OnePlus 13R

OnePlus 13s

OnePlus 13T

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus 11

Nowy system Oppo powinien być też dostępny dla modeli średniej klasy:

OnePlus Nord 6

OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord CE 5

OnePlus Nord 4

Otrzymają go także tablety:

OnePlus Pad 4

OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 2

OnePlus Pad Lite

OnePlus Pad Go 2

Niestety, urządzenia takie jak OnePlus 11R, seria OnePlus 10 i 9, a także Nord 3 czy Nord CE 4 nie przejdą na ColorOS 17, ponieważ wyczerpały swój cykl wsparcia dużymi aktualizacjami systemu na wersji OxygenOS 16.