OnePlus oficjalnie potwierdza: wycofuje się z Europy. Mamy oświadczenie

Od tygodni krążyły domysły i spekulacje na temat możliwości wycofania się OnePlusa z wybranych rynków i ograniczenia działalności do Chin oraz Indii. Pojawiały się liczne oznaki, że takie są plany firmy, niepokoił brak europejskich premier nowych smartfonów czy tabletów, jednak dotąd producent unikał oficjalnych wypowiedzi na ten temat. Kto się jeszcze do dzisiaj łudził, że to tylko plotki, musi wyzbyć się nadziei.

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OnePlus: wychodzimy z Europy, zostajemy w Chinach

OnePlus oficjalnie potwierdził zakończenie działalności na naszym kontynencie. Producent wystosował oficjalny komunikat:

Marka OnePlus, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy, podjęła decyzję o zakończeniu wprowadzania nowych produktów na rynki europejskie i północnoamerykańskie. Prawa obecnych użytkowników będą nadal w pełni chronione, w szczególności w zakresie obsługi posprzedażowej, aktualizacji oprogramowania oraz poprawek bezpieczeństwa.

Użytkownicy urządzeń OnePlusa nie kupią więc już nowych modeli, ale wciąż będą mogli liczyć na aktualizacje systemu i wsparcie serwisowe. Zapewni to firma-matka, czyli Oppo, która kontynuuje działalność w niezmienionej formie. Jej przedstawiciele oświadczyli:

Działalność Oppo w Europie pozostaje stabilna, a marka odnotowuje silną dynamikę wzrostu w segmencie flagowych urządzeń premium. Jesteśmy zaangażowani w dalsze wspieranie użytkowników OnePlus w Europie oraz w zapewnienie ciągłości zarówno w zakresie obsługi, jak i korzystania z produktów.

Z oficjalnego oświadczenia Oppo wynika ponadto, że plan rozwoju produktów OnePlus w Chinach pozostaje bez zmian. Do użytkowników w kraju producenta trafi więc OnePlus 16 i inne, przyszłe nowości, jednak u nas nie będą już dostępne. Zamiast nich producent sugeruje wybór urządzeń Oppo.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy użytkowników OnePlus zainteresowanych poznaniem oferty Opppo. Na wybranych rynkach zostaną wprowadzone specjalne oferty skierowane do osób, które chciałyby zmienić swoje produkty na Oppo – obiecuje producent w oświadczeniu.

Oppo odniosło się też do sytuacji drugiej własnej marki, której dotoczyły niepokojące plotki – Realme. Jej fani w Europie nie powinni się jednak obawiać, bo zmiana dotyczy tylko rynku chińskiego.