Ten gamingowy laptop z 32 GB RAM może być Twój za 4499 zł

A jest nim Asus TUF Gaming A16, którego możecie kupić dziś za jedyne 4499 zł. Jest to gamingowy laptop, który sprawdzi się nie tylko podczas rozgrywki, ale także do pracy wymagającej bardziej zaawansowanego sprzętu i sensownej ilości pamięci operacyjnej. A tu mamy aż 32 GB DDR5 4800 MHz w dwóch slotach po 16 GB.

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Asus TUF Gaming A16 do gier i pracy

Sercem laptopa jest wydajny układ AMD Ryzen 7 170, na który składa się 8 rdzeni i 16 wątków. Wspiera go natomiast wyżej wspomniane 32 GB RAM, a za przetwarzanie grafiki odpowiada RTX 4050 o TGP 140 W. Tym samym wydajnościowo jest lepiej nawet od kart nowszej generacji, które są tłumione niższą mocą pracy.