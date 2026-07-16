Ten gamingowy laptop z 32 GB RAM może być Twój za 4499 zł
Nic nie zapowiada, aby ceny RAM mogły spaść w najbliższym czasie, a wręcz przeciwnie: przyszły rok ma być gorszy, niż obecny. Dlatego też ta promocja na mocnego laptopa wygląda aż tak atrakcyjnie.
A jest nim Asus TUF Gaming A16, którego możecie kupić dziś za jedyne 4499 zł. Jest to gamingowy laptop, który sprawdzi się nie tylko podczas rozgrywki, ale także do pracy wymagającej bardziej zaawansowanego sprzętu i sensownej ilości pamięci operacyjnej. A tu mamy aż 32 GB DDR5 4800 MHz w dwóch slotach po 16 GB.
Asus TUF Gaming A16 do gier i pracy
Sercem laptopa jest wydajny układ AMD Ryzen 7 170, na który składa się 8 rdzeni i 16 wątków. Wspiera go natomiast wyżej wspomniane 32 GB RAM, a za przetwarzanie grafiki odpowiada RTX 4050 o TGP 140 W. Tym samym wydajnościowo jest lepiej nawet od kart nowszej generacji, które są tłumione niższą mocą pracy.
Ciekawie prezentuje się także ekran. Jest to 16-calowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i z taktowaniem 144 Hz, czyli idealny zestaw pod granie w Full HD i eSport. Znajdziemy tu także dwa gniazda USB 3.2 Gen. 1, USB4, USB-C z DP i PD, HDMI 2.1, ComboJack i osobne wejście zasilania, aby napędzić tego 2,2 kg potwora zasilaczem 240 W. A wszystko to pod kontrolą systemu Windows 11 za jedyne 4499 zł.