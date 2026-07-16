Zrób potwora ze swojego auta. Wystarczy 300 zł

Smartfon trafia na ekran radia

Navitel RD10 to radio samochodowe w popularnym standardzie 1DIN, ale z wysuwanym lub rozbudowanym panelem multimedialnym. Najważniejszym elementem jest dotykowy ekran TFT LCD o przekątnej 6,28 cala. Producent stawia na proste menu i sprawną reakcję na dotyk, co ma ułatwić korzystanie z funkcji radia podczas postoju i jazdy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczową funkcją jest obsługa Apple CarPlay oraz Android Auto. Po podłączeniu telefonu użytkownik może uruchomić na ekranie mapy, aplikacje muzyczne, połączenia, wiadomości czy asystenta głosowego. Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne w starszych autach, które nie oferują fabrycznej integracji ze smartfonem.

Radio obsłużymy również pilotem. Pozwala on zmienić najważniejsze ustawienia bez sięgania bezpośrednio do urządzenia. Może się to przydać zwłaszcza pasażerom albo kierowcom, którzy wolą klasyczne sterowanie od dotykania ekranu.

Bluetooth, radio FM i muzyka z nośników

RD10 ma wbudowany moduł Bluetooth. Dzięki niemu można bezprzewodowo przesyłać muzykę z telefonu i prowadzić rozmowy w trybie głośnomówiącym. Urządzenie oferuje moc wyjściową 4x45 W, więc nie powinno mieć problemu z napędzeniem standardowych samochodowych głośników.

Na pokładzie znalazł się także tuner FM działający w zakresie od 87,5 do 108 MHz. Obsługuje system RDS, a więc może pokazywać między innymi nazwę stacji oraz informacje nadawane przez rozgłośnię.

Nie zabrakło złączy dla osób, które wolą własną bibliotekę muzyczną. Navitel RD10 ma dwa porty USB, wejście AUX i czytnik kart microSD. Radio obsługuje nośniki o pojemności do 128 GB. Jeden z portów USB zapewnia ładowanie prądem 2,1 A, dlatego może jednocześnie zasilać telefon podczas korzystania z nawigacji.

Dla aut z miejscem na radio 1DIN

Urządzenie działa przy napięciu od 10 do 14,4 V, co oznacza zgodność z większością samochodów osobowych. Przed zakupem warto jednak sprawdzić nie tylko rozmiar wnęki na radio, ale też rodzaj instalacji, kostek i ewentualnych adapterów potrzebnych w konkretnym modelu auta.

Navitel RD10 może zainteresować kierowców, którzy nie chcą wymieniać samochodu ani montować osobnego uchwytu do telefonu, a zależy im na CarPlay lub Android Auto. Nie zastąpi rozbudowanego systemu fabrycznego, ale za niewielkie pieniądze dodaje najważniejsze funkcje znane z nowszych pojazdów.

Dostępność i cena