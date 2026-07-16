PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o 19 lipca

PKO BP ostrzega klientów

Nadchodzący weekend to doskonała okazja, aby nadrobić zaległe prace serwisowe. Tego typu prace, postanowił wykonać w najbliższą niedzielę PKO Bank Polski, który w najnowszym komunikacie uprzedził wszystkich swoich klientów o niedogodnościach.

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W niedzielę, w godzinach 1:00-6:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. poinformował bank PKO BP.

Z komunikatu zatem jasno wynika, że nie będzie można korzystać w tym czasie z serwisu internetowego banku, ani z jego aplikacji mobilnej. W tym czasie, będą one całkowicie niedostępne, a mobilną autoryzację zastąpią kody SMS.

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Okazuje się, że bez żadnego problemu posłużymy się kartami płatniczymi. Bez żadnych zakłóceń zapłacimy nimi za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz internetowych. Karta płatnicza pozwoli nam także wypłacić gotówkę z bankomatu. Ale to nie wszystko. Warto mieć na uwadze także fakt, że w ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie tylko autoryzacja za pomocą kodu SMS i PIN-u do karty.

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