Płatności bezgotówkowe

PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o 19 lipca

PKO Bank Polski właśnie ostrzegł swoich klientów - w najbliższy weekend czekają na nich utrudnienia, związane z planowanymi pracami technicznymi. Chodzi o niedzielę, 19 lipca 2026.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:36
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PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o 19 lipca
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PKO BP ostrzega klientów

Nadchodzący weekend to doskonała okazja, aby nadrobić zaległe prace serwisowe. Tego typu prace, postanowił wykonać w najbliższą niedzielę PKO Bank Polski, który w najnowszym komunikacie uprzedził wszystkich swoich klientów o niedogodnościach.

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W niedzielę, w godzinach 1:00-6:00, potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych.

poinformował bank PKO BP. 

Z komunikatu zatem jasno wynika, że nie będzie można korzystać w tym czasie z serwisu internetowego banku, ani z jego aplikacji mobilnej. W tym czasie, będą one całkowicie niedostępne, a mobilną autoryzację zastąpią kody SMS.

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19 lipca - przerwa w PKO BP. Co będzie działało mimo przerwy?

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Wentylator Łucznik
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski