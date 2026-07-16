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Biedronka wyprzedaje rowery elektryczne. Damka z koszem za bezcen

Sieć sklepów Biedronka wystartowała z akcją wyprzedażową rowerów elektrycznych. Rabaty sięgają 57% i można teraz kupić elektryka w cenie klasyka.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 10:41
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Telepolis.pl
Biedronka wyprzedaje rowery elektryczne. Damka z koszem za bezcen
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Rower Bikfun AMAK00052 - damka z koszem i bagażnikiem za mniej niż pół ceny

40-45 Nm momentu obrotowego, wyjmowany akumulator 367 Wh i legalne wspomaganie jazdy do 25 km/h. Bikfun AMAK00052 to bardzo ciekawa propozycja w ofercie Biedronki, która oferuje wygodną, niską ramę, tarczowe hamulce i obciążenia aż do 120 kg.

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Poziom naładowania akumulatora sprawdzimy wygodnie nawet bez włączania roweru, bo na akumulatorze znalazł się wygodny przycisk wraz z LED-owym oznaczeniem. Z kolei duże, przyjemnie szerokie amortyzowane siodło oraz szerokie opony z trzymającym przyczepność bieżnikiem sprawiają, że niestraszne będą nam krawężniki, nawet z koszem pełnym zakupów.

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To idealna propozycja zarówno do wypadów za miasto w gorące wakacyjne dni, jak i na codzienne dojazdy do pracy. Producent nie skupiał się tutaj na sportowych ambicjach, tylko stworzył niezniszczalnego kompana do codziennej jazdy, który będzie nam służył przez lata. W zależności od stylu jazdy, rower oferuje aż do 50 km wspomaganej jazdy na jednym ładowaniu.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że choć nie jest to rower rekordowo ciężki (masa ponad 30 kg nikogo nie dziwi w tej kategorii), to jednak 27,2 kg niekoniecznie sprawdzi się, jeśli musimy sprzęt wciągać po schodach na 4. piętro.

Ogromny rabat i trzy kolory do wyboru

Cena roweru została obniżona w ramach promocji z 5999 zł do zaledwie 2899 zł. Co więcej, zestaw dostępny jest w 3 kolorach do wyboru: czarnym, białym i zielonym. Szczególnie ten ostatni wpada w oko. Zakupu, z darmową przesyłką, dokonać można na Biedronka Home.

Biedronka wyprzedaje rowery elektryczne. Damka z koszem za bezcen
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Źródła zdjęć: Biedronka, wł
Źródła tekstu: Biedronka, wł