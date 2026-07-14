Płatności bezgotówkowe

Erste z ciekawą nowością. Nie trzeba mieć przy sobie portfela, ani telefonu

Banki chcą ułatwić życie swoim klientom, ale też zachęcić do tego, aby chętniej, i z większym rozmachem, dokonywali płatności. Erste Bank wyszedł z założenia, że najprostsze rozwiązania sprawdzą się najlepiej. Od lipca już można korzystać z ciekawej nowości.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:16
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Erste z ciekawą nowością. Nie trzeba mieć przy sobie portfela, ani telefonu
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Erste Bank: wystarczy połączyć kartę i płacić 

Jak informuje na swojej stronie bank, od 6 lipca można dodawać karty płatnicze do cyfrowego portfela Fidesimo Pay. To daje nam możliwość wygodnego płacenia za pomocą obrączki płatniczej. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią prostotę oraz swobodę. Nie muszą bowiem mieć przy sobie ani portfela, ani telefonu, ani nawet smartwatcha. Co ciekawe, obrączki nie wymagają ładowania, ani baterii. Nie zajmują dużo miejsca i zawsze są gotowe do użycia. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Erste z nowością od lipca

Wydaje się proste? Owszem. Ale jak to działa w praktyce?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartring COLMI R06 19.8mm Czarny
Smartring COLMI R06 19.8mm Czarny
0 zł
129 zł - najniższa cena
Kup teraz 129 zł
Smartring HIFUTURE Future Ring 60 mm Czarny
Smartring HIFUTURE Future Ring 60 mm Czarny
-128.53 zł
799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 671.46 zł
Smartring COLMI R03 19.8mm Czarny
Smartring COLMI R03 19.8mm Czarny
0 zł
193 zł - najniższa cena
Kup teraz 193 zł
Advertisement

Obrączka działa w technologii zbliżeniowej i umożliwia płatności wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa i Mastercard. Po dodaniu karty do portfela wystarczy zbliżyć dłoń do terminala, aby zapłacić za zakupy.

tłumaczy bank Erste w komunikacie. 

Czy takie płatności są bezpieczne?

Tak, tego typu płatności są dodatkowo zabezpieczone. Portfel Fidesimo wykorzystuje tokenizację, dzięki której w trakcie płatności nie są używane rzeczywiste dane karty. 

Gdzie można dostać taką obrączkę?

Erste Bank informuje, że obrączkę można nabyć na stronie partnerów Fidesimo. 

Tablet Lenovo Tab Plus
Image
telepolis
banki smart obrączka obrączka płatnicza Erste Bank Polska Erste Bank
Źródła zdjęć: MOZCO / Shutterstock
Źródła tekstu: Erste Bank Polska