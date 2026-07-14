Erste z ciekawą nowością. Nie trzeba mieć przy sobie portfela, ani telefonu

Erste Bank: wystarczy połączyć kartę i płacić

Jak informuje na swojej stronie bank, od 6 lipca można dodawać karty płatnicze do cyfrowego portfela Fidesimo Pay. To daje nam możliwość wygodnego płacenia za pomocą obrączki płatniczej. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią prostotę oraz swobodę. Nie muszą bowiem mieć przy sobie ani portfela, ani telefonu, ani nawet smartwatcha. Co ciekawe, obrączki nie wymagają ładowania, ani baterii. Nie zajmują dużo miejsca i zawsze są gotowe do użycia.