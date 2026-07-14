Erste z ciekawą nowością. Nie trzeba mieć przy sobie portfela, ani telefonu
Banki chcą ułatwić życie swoim klientom, ale też zachęcić do tego, aby chętniej, i z większym rozmachem, dokonywali płatności. Erste Bank wyszedł z założenia, że najprostsze rozwiązania sprawdzą się najlepiej. Od lipca już można korzystać z ciekawej nowości.
Erste Bank: wystarczy połączyć kartę i płacić
Jak informuje na swojej stronie bank, od 6 lipca można dodawać karty płatnicze do cyfrowego portfela Fidesimo Pay. To daje nam możliwość wygodnego płacenia za pomocą obrączki płatniczej. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią prostotę oraz swobodę. Nie muszą bowiem mieć przy sobie ani portfela, ani telefonu, ani nawet smartwatcha. Co ciekawe, obrączki nie wymagają ładowania, ani baterii. Nie zajmują dużo miejsca i zawsze są gotowe do użycia.
Erste z nowością od lipca
Wydaje się proste? Owszem. Ale jak to działa w praktyce?
Obrączka działa w technologii zbliżeniowej i umożliwia płatności wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa i Mastercard. Po dodaniu karty do portfela wystarczy zbliżyć dłoń do terminala, aby zapłacić za zakupy.
Czy takie płatności są bezpieczne?
Tak, tego typu płatności są dodatkowo zabezpieczone. Portfel Fidesimo wykorzystuje tokenizację, dzięki której w trakcie płatności nie są używane rzeczywiste dane karty.
Gdzie można dostać taką obrączkę?
Erste Bank informuje, że obrączkę można nabyć na stronie partnerów Fidesimo.