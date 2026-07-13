Chiny gonią USA. CXMT ma się zrównać z Micronem jeszcze w tym roku

Chińskie ChangXin Memory Technologies nie zamierza zadowalać się rolą lokalnego dostawcy. Według danych Citrini Research, CXMT może do końca 2026 roku osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie około 350 tysięcy wafli DRAM miesięcznie. To niewiele mniej od amerykańskiego Microna, którego możliwości mają wynosić około 375 tysięcy wafli.

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Jest szansa, ze to zaspokoi obecny popyt, a tym samym unormuje ceny

Tempo rozbudowy chińskich fabryk robi szczególne wrażenie. Gdzie tkwi sukces? Podobno CXMT potrafi przygotować cleanroomy, w których odbywa się produkcja półprzewodników, w około 12 miesięcy. Konkurenci potrzebują na takie przedsięwzięcie zazwyczaj od 21 do 24 miesięcy.

Warto też przypomnieć, że amerykańskie sankcje odcinają producenta od nowoczesnych maszyn EUV, dlatego CXMT nadal korzysta ze starszej litografii DUV oraz wielokrotnego naświetlania. Nie przeszkodziło to jednak firmie w rozpoczęciu dostaw układów DDR5 o prędkości 8000 MT/s oraz kości LPDDR5X o pojemności 12 i 16 Gb i wydajności do 10 667 MT/s.

Za gwałtownym wzrostem zapotrzebowania stoi m.in. rozwój infrastruktury dla sztucznej inteligencji. Jednocześnie chińskie władze mają zachęcać CXMT do przekazywania własności intelektualnej innym krajowym producentom, takim jak JHICC, Swaysure i XMC. Celem jest ograniczenie niedoborów pamięci w Chinach, a w dalszej perspektywie również zwiększenie eksportu do Europy i Stanów Zjednoczonych.