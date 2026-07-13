Ta fajniejsza nawigacja Google z genialnymi nowościami. Mapy do lamusa

Choć Google intensywnie rozwija funkcje nawigacji w swoich Mapach, to jakimś cudem jego druga aplikacja dla kierowców, Waze, jeszcze się uchowała i też zyskuje nowe funkcje. Użytkownicy cenią Waze za przyjemny, wygodny interfejs, ale przede wszystkim za rozwinięte funkcje raportowania społecznościowego praz bieżące informacje o zdarzeniach i sytuacji na drodze. Po dzisiejszej porcji ulepszeń apka stała się jeszcze ciekawszą alternatywą dla Map.

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Spersonalizowana nawigacja

Co więc się zmieniło? Przede wszystkim silnik rekomendacji tras bierze pod uwagę osobiste preferencje kierowcy. Aplikacja zapamięta decyzje użytkownika, analizując, czy kierowca woli szybsze autostrady z mniejszą liczbą skrzyżowań, czy boczne drogi pozwalające ominąć korki. Przy kolejnej podróży Waze od razu zaproponuje optymalną ścieżkę dopasowaną do tych nawyków. Funkcję tę, udostępnianą właśnie globalnie na systemach Android i iOS, można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach.

Mniej gadania, więcej muzyki

Z myślą o osobach preferujących spokój w aucie, twórcy Waze wprowadzili specjalny tryb mniej gadatliwy. Nawigacja znacząco ogranicza w nim liczbę komunikatów głosowych i skraca ich treść. Aplikacja nie będzie rozpraszać uwagi podczas słuchania muzyki lub podcastów, skupiając się wyłącznie na najważniejszych alertach dotyczących manewrów, pasów ruchu oraz bezpośrednich zagrożeń na drodze. Ta nowość również trafia już do wszystkich użytkowników na świecie.

Ulepszony tryb motocyklowy

Nawigacja Waze doczekała się też ulepszonego trybu motocyklowego. Algorytmy wyznaczają teraz trasy z uwzględnieniem specyficznych skrótów i węższych dróg, które są niedostępne lub niewygodne dla samochodów. Motocykliści otrzymają także precyzyjne ostrzeżenia o dziurach, progach zwalniających, wyniesionych przejściach dla pieszych, kończących się poboczach i wąskich mostach.

Nowy tryb dla jednośladów trafia początkowo do 7 państw, w tym między innymi do Argentyny, Brazylii i Meksyku, ale twórcy planują rozszerzenie dostępności na kolejne rynki.

Waze teraz z raportowaniem przez Gemini

Prawdziwą rewolucją jest jednak głęboka integracja z modelem Gemini, która pozwala na znacznie dłuższą i bardziej naturalną konwersację niż dotąd. Rozbudowane raportowanie konwersacyjne pozwala na zgłaszanie nie tylko wypadków czy korków, ale też zamkniętych dróg czy nieaktualnych adresów za pomocą naturalnej, potocznej mowy. Można więc powiedzieć na przykład „Droga jest tu zamknięta”, a Waze prześle te szczegóły lokalnym redaktorom map, którzy zweryfikują sugestię i zaktualizują mapę. Konwersacyjne raportowanie aktualizacji dróg jest już dostępne na całym świecie na systemach Android i iOS.