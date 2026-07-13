Najprostszy sposób na Wi-Fi 7, wystarczy USB. TP-Link ma nowe karty

Oba modele obsługują standard Wi-Fi 7 i oferują technologie odpowiadające za jego najwyższą wydajność, takie jak Multi-Link Operation (MLO), Beamforming, 4K-QAM czy Multi-RU. Producent obiecuje wyższe prędkości transmisji, niższe opóźnienia oraz bardziej stabilne połączenie. Dzięki technologii MLO urządzenia mogą sprawniej wykorzystywać dostępne pasma, ograniczając opóźnienia i zapewniając płynniejszą komunikację z routerem Wi-Fi 7.

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TP-Link Archer TBE400U Plus

Bardziej zaawansowany Archer TBE400U Plus to trzypasmowy adapter, który oferuje łączną przepustowość do 6,5 Gb/s (do 2882 Mb/s w paśmie 6 GHz, do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).

Regulowana antena o wysokim zysku pomaga utrzymać stabilne połączenie również wtedy, gdy komputer znajduje się dalej od routera lub sygnał musi pokonać przeszkody znajdujące się wewnątrz budynku. Technologia AIFlow inteligentnie optymalizuje wykorzystanie dostępnej przepustowości i priorytetyzuje ruch najbardziej wymagających aplikacji, pomagając utrzymać płynność połączenia.

TP-Link Archer TBE230U

Z kolei Archer TBE230U to propozycja dla osób, które cenią mobilność i wygodę. Mimo kompaktowych rozmiarów adapter zapewnia prędkość transmisji do 3,6 Gb/s w dwóch pasmach (do 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz). Konstrukcja umożliwia łatwe przełączanie pomiędzy złączami USB-A i USB-C, dzięki czemu urządzenie można bez problemu podłączyć zarówno do klasycznych komputerów, jak i nowszych laptopów wyposażonych wyłącznie w port USB-C.

Oba adaptery korzystają z interfejsu USB 3.0, który zapewnia odpowiednią przepustowość do wykorzystania możliwości standardu Wi-Fi 7. Obsługa szyfrowania WPA3 zwiększa bezpieczeństwo połączenia bezprzewodowego, chroniąc użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem do sieci.

Instalacja urządzeń została maksymalnie uproszczona – dzięki funkcji Plug & Play adaptery są gotowe do pracy niemal od razu po podłączeniu do komputera z systemem Windows 10 lub Windows 11.