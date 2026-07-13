Intel inwestuje 5 miliardów euro w Europie. Jednak nie w Polsce

Intel zamierza znacząco zwiększyć możliwości produkcyjne swojego zakładu w Leixlip w Irlandii. Amerykański producent zapowiedział inwestycję o wartości 5 miliardów euro, która ma pomóc w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na układy wykorzystywane w centrach danych, systemach HPC oraz infrastrukturze obsługującej sztuczną inteligencję.

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O inwestycjach w Polsce i Niemczech ani słowa

Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację istniejących fabryk, instalację nowoczesnych urządzeń produkcyjnych oraz rozbudowę infrastruktury R&D. Intel chce również połączyć poszczególne części kampusu za pomocą zautomatyzowanego systemu transportowego, tworząc jeden sprawnie działający kompleks produkcyjny.

Irlandzki zakład odpowiada m.in. za produkcję procesorów Intel Xeon 6 oraz nadchodzących dopiero generacji korzystających z litografii Intel 3. Firma podkreśla, że inwestycja ma zwiększyć zarówno liczbę wytwarzanych procesorów, jak i możliwości realizowania zamówień dla klientów zewnętrznych przez Intel Foundry.

Intel działa w Irlandii od 1989 roku i zainwestował tam dotychczas ponad 30 miliardów euro. Kampus w Leixlip zatrudnia około 4900 osób i należy do najbardziej zaawansowanych zakładów produkcyjnych firmy. Nowa inwestycja ma również wzmocnić europejski łańcuch dostaw i ograniczyć zależność regionu od dostaw spoza Unii Europejskiej.