Intel odpuścił, Tajwan wchodzi. Wrocław z ogromną inwestycją

Podczas Taiwan Expo 2026 w Warszawie ogłoszono, że Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, czyli TEEMA, wybrało aglomerację wrocławską na miejsce budowy nowego parku technologicznego. W grze były też inne lokalizacje, w tym okolice Łodzi i Katowic, a o uwagę Tajwańczyków zabiegali dodatkowo Niemcy, Francuzi i Czesi. Jednak ostatecznie decyzja zapadła na korzyść Miękini.

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Produkcja półprzewodników nie wchodzi na razie w grę

Warto podkreślić, że to nie jest przypadkowy wybór. Dolnośląska działka była pierwotnie przygotowywana z myślą o fabryce Intela, która miała być jedną z największych inwestycji technologicznych w Polsce. Jednak ze względu na problemy finansowe i mocne cięcia kosztów amerykański gigant wycofał się z europejskich planów - nie tylko tych w naszym kraju.

Wracając do współpracy Polski i Tajwanu, zdradzono iż park ma skupiać się przede wszystkim na podzespołach, serwerach dla sztucznej inteligencji, elektromobilności i rozwiązaniach smart city. W tle pojawia się Foxconn, największy kontraktowy producent elektroniki na świecie, znany m.in. ze współpracy z takimi firmami jak Apple, NVIDIA, Sony, Nintendo czy Google.

Według obecnych zapowiedzi inwestycja ma być liczona w setkach milionów euro, a w dłuższej perspektywie stworzyć nawet dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Co ważne, mimo iż temat produkcji chipów pojawiał się wielokrotnie w ostatnich dniach, to na razie nie ma co liczyć na najnowocześniejsze linie produkcyjne kojarzone z TSMC w Polsce.