Chodzi o 10 milionów. Najważniejsza premiera tygodnia już za 2 dni

Lucky. Najważniejsza premiera lipca na Apple TV

Niedawno w serwisie zagościł doskonały "Przylądek strachu", a na horyzoncie już widać kolejny serial, który ma ogromne szanse na to, aby stać się kolejnym mega hitem platformy. "Lucky" to siedmioodcinkowy serial kryminalny, który zachwyci fanów Anyi Taylor-Joy. Będzie tam aż "kipiało" od akcji. Skoki po dachach ciężarówek, wślizgiwanie się i wymykanie różnych postaci, z różnych zakątków. Gwiazda "Gambitu królowej" zachwyci ponownie - będzie waleczna i naprawdę bardzo śmiała w swoich akcjach.

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Lucky - na platformie już od 15 lipca 2026

To nic innego, jak historia o dziewczynie Lucky. Naszą bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy stoi na dachu kasyna w Las Vegas, po tym jak z sukcesem ukradła z niego miliony i wznosi toast za nowe, legalne życie. Ale cały jej sukces okazuje się pozorny. W momencie dzieje się szereg różnych rzeczy, a Lucky zostaje zmuszona do ucieczki i to bez grosza przy duszy. Musi po raz ostatni wykorzystać swoją mroczną naturę w próbie ucieczki przed przeszłością.

Wczesnym świtem budzi ją pukanie do drzwi. Okazuje się, że to FBI, ścigające ją po całym kraju, za to, że ukradła 10 milionów dolarów.