Telewizja i VoD

Chodzi o 10 milionów. Najważniejsza premiera tygodnia już za 2 dni

Już za 2 dni, na Apple TV zadebiutuje obiecujący thriller kryminalny z Anyą Taylor-Joy w roli głównej. To siedem zapierających dech odcinków, które są gwarancją tego, że tego lata nuda nam nie grozi. Wręcz przeciwnie, nie zabraknie intryg, zemsty i skoków po dachach ciężarówek. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:14
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Chodzi o 10 milionów. Najważniejsza premiera tygodnia już za 2 dni
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Lucky. Najważniejsza premiera lipca na Apple TV

Niedawno w serwisie zagościł doskonały "Przylądek strachu", a na horyzoncie już widać kolejny serial, który ma ogromne szanse na to, aby stać się kolejnym mega hitem platformy. "Lucky" to siedmioodcinkowy serial kryminalny, który zachwyci fanów Anyi Taylor-Joy. Będzie tam aż "kipiało" od akcji. Skoki po dachach ciężarówek, wślizgiwanie się i wymykanie różnych postaci, z różnych zakątków. Gwiazda "Gambitu królowej" zachwyci ponownie - będzie waleczna i naprawdę bardzo śmiała w swoich akcjach. 

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Lucky - na platformie już od 15 lipca 2026

To nic innego, jak historia o dziewczynie Lucky. Naszą bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy stoi na dachu kasyna w Las Vegas, po tym jak z sukcesem ukradła z niego miliony i wznosi toast za nowe, legalne życie. Ale cały jej sukces okazuje się pozorny. W momencie dzieje się szereg różnych rzeczy, a Lucky zostaje zmuszona do ucieczki i to bez grosza przy duszy. Musi po raz ostatni wykorzystać swoją mroczną naturę w próbie ucieczki przed przeszłością. 

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Wczesnym świtem budzi ją pukanie do drzwi. Okazuje się, że to FBI, ścigające ją po całym kraju, za to, że ukradła 10 milionów dolarów. 

Za całość odpowiadają Jonathan Tropper ("Znajomi i sąsiedzi") i  i Cassie Pappas ("Silos"), którzy zaadaptowali bestsellerową powieść Marissy Stapley. 

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Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, The Guardian, Collider