Chodzi o 10 milionów. Najważniejsza premiera tygodnia już za 2 dni
Już za 2 dni, na Apple TV zadebiutuje obiecujący thriller kryminalny z Anyą Taylor-Joy w roli głównej. To siedem zapierających dech odcinków, które są gwarancją tego, że tego lata nuda nam nie grozi. Wręcz przeciwnie, nie zabraknie intryg, zemsty i skoków po dachach ciężarówek.
Lucky. Najważniejsza premiera lipca na Apple TV
Niedawno w serwisie zagościł doskonały "Przylądek strachu", a na horyzoncie już widać kolejny serial, który ma ogromne szanse na to, aby stać się kolejnym mega hitem platformy. "Lucky" to siedmioodcinkowy serial kryminalny, który zachwyci fanów Anyi Taylor-Joy. Będzie tam aż "kipiało" od akcji. Skoki po dachach ciężarówek, wślizgiwanie się i wymykanie różnych postaci, z różnych zakątków. Gwiazda "Gambitu królowej" zachwyci ponownie - będzie waleczna i naprawdę bardzo śmiała w swoich akcjach.
Lucky - na platformie już od 15 lipca 2026
To nic innego, jak historia o dziewczynie Lucky. Naszą bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy stoi na dachu kasyna w Las Vegas, po tym jak z sukcesem ukradła z niego miliony i wznosi toast za nowe, legalne życie. Ale cały jej sukces okazuje się pozorny. W momencie dzieje się szereg różnych rzeczy, a Lucky zostaje zmuszona do ucieczki i to bez grosza przy duszy. Musi po raz ostatni wykorzystać swoją mroczną naturę w próbie ucieczki przed przeszłością.
Wczesnym świtem budzi ją pukanie do drzwi. Okazuje się, że to FBI, ścigające ją po całym kraju, za to, że ukradła 10 milionów dolarów.
Za całość odpowiadają Jonathan Tropper ("Znajomi i sąsiedzi") i i Cassie Pappas ("Silos"), którzy zaadaptowali bestsellerową powieść Marissy Stapley.