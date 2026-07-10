Telewizja i VoD

Najbardziej przerażający thriller ostatnich lat. 7 odcinków już na platformie

Wiadomo nie od dziś, że lubimy powieści kryminalne, nawet te najbardziej przerażające. Powieść Johna D. Macdonalda okazała się tak dobra, że już była kilkukrotnie przenoszona na duży ekran. I za każdym razem, filmy odnosiły sukces. Nic dziwnego, że Apple TV postawił na pewniaka i też może pochwalić się tym, że serial jest na ustach wszystkich.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:08
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Najbardziej przerażający thriller ostatnich lat. 7 odcinków już na platformie
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Przylądek strachu. Apple TV ma nosa do thrillerów

Dziś, czyli 10 lipca, ma miejsce premiera 7. odcinka "Przylądka strachu" na Apple TV (całość liczy sobie 10 odcinków). Platforma nie ma powodów do narzekania - nie ma obecnie popularniejszego serialu w całym światowym streamingu. A to już naprawdę niemałe osiągnięcie. Przypomnijmy, że główną rolę gra Amy Adams, która jest jednocześnie producentką wykonawczą serii. Kroku dotrzymuje jej, zdobywca Oscara, Javier Bardem, który robi to tak dobrze, że część widzów jest przekonanych, że został stworzony do roli byłego skazańca. Aktor również jest jednym z producentów wykonawczych serialu. 

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10 pełnych napięcia odcinków

Produkcja opowiada o szczęśliwym małżeństwie prawników - Anny i Toma Bowdenów. Ale ich sielanka zostaje zburzona w momencie, kiedy notoryczny zabójca - Max Cady - wychodzi z więzienia. Wszystko zaczyna się komplikować, a widz już od pierwszego odcinka siedzi lekko wbity w swój własny fotel i czuje się, jakby oglądał jeden z filmów w stylu Hitchcocka. I to jest właśnie siła tego udanego thrillera. Trzyma w napięciu przez wszystkie odcinki i sprawia, że nie możemy doczekać się następnego. 

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Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+