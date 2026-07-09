Google znowu kombinuje z reklamami. Ma być podobno lepiej

Google zwiększa przejrzystość reklam tworzonych z użyciem sztucznej inteligencji. Firma wprowadza nową sekcję "Jak powstała ta reklama", która pojawi się w panelu "Moje centrum reklam". Dzięki niej użytkownik będzie mógł sprawdzić, czy dana kreacja została stworzona lub zmodyfikowana z wykorzystaniem generatywnej AI.

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W przypadku materiałów z narzędzi Google użyte zostanie SynthID

Nowość ma być dostępna globalnie. Wystarczy kliknąć menu z trzema kropkami albo ikonę informacji przy reklamie widocznej w wyszukiwarce Google, na YouTube lub w usłudze Discover. W tym samym miejscu użytkownicy już teraz mogą sprawdzić, kto stoi za reklamą, dlaczego została im pokazana, a także zablokować ją lub zgłosić.

Google tłumaczy, że generatywna AI daje firmom nowe możliwości tworzenia reklam. Pozwala szybciej przygotowywać materiały promocyjne, prezentować produkty w różnych sceneriach i ograniczać koszty tradycyjnych sesji zdjęciowych. Z drugiej strony odbiorca powinien wiedzieć, kiedy nie patrzy na zwykłe zdjęcie, tylko na obraz wygenerowany albo zmieniony przez algorytmy.

Jeżeli reklama powstanie przy użyciu narzędzi Google opartych na generatywnej AI, odpowiednia informacja zostanie dodana automatycznie. W przypadku materiałów przygotowanych poza ekosystemem Google reklamodawcy otrzymają specjalną opcję pozwalającą zadeklarować udział sztucznej inteligencji.