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NVIDIA rozdaje GeForce'y. Na dodatek całkowicie za darmo

Wygląda na to, że szaleństwo na karty z Pokemonami zainspirował drużynę Jensena Huanga. Docenią go zwłaszcza fani znający dobrze Zielonych.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:06
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NVIDIA rozdaje GeForce'y. Na dodatek całkowicie za darmo
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NVIDIA szykuje nową serię kart, ale gracze nie włożą ich do komputera. Producent zapowiedział "GeForce Trading Cards", czyli limitowany zestaw kolekcjonerskich kart poświęconych historii marki, kultowym układom graficznym, grom i innym kamieniom milowym.

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To nie jest skok na kasę, bo karty będą rozdawane za darmo

W pierwszej serii znajdzie się łącznie 11 wzorów, w tym jedna karta kontrolna do odhaczania zebranych egzemplarzy. Na grafikach pojawią się m.in. NV1, GeForce 256, GeForce 3, GeForce 7800 GTX, GeForce GTX 1000, a także GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. NVIDIA przypomni też swoje dawne dema technologiczne, takie jak Bubble, Chameleon i Medusa, oraz hasło "The Way It's Meant To Be Played".

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Same karty utrzymano w czarnej stylistyce inspirowanej PCB. Na froncie znalazło się logo GeForce, numeracja oraz zdobienie przypominające szynę PCIe. Brzmi jak gadżet dla najbardziej oddanych fanów zielonych, ale jest dobra wiadomość - NVIDIA nie zamierza ich sprzedawać. Paczki z kartami będą wręczane za darmo podczas wybranych wydarzeń.

Firma zapowiedziała obecność m.in. na Bilibili World, QuakeConie i Gamescomie. Dodatkowo rozdawane będą też w social mediach GeForce oraz na platformie Reddicie. Nazwa "Series 1" sugeruje przy tym, że NVIDIA nie powiedziała ostatniego słowa i w przyszłości może przygotować kolejne zestawy dla kolekcjonerów. Nie zostało to jednak potwierdzone.

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Źródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: NVIDIA, oprac własne