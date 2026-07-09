NVIDIA rozdaje GeForce'y. Na dodatek całkowicie za darmo
Wygląda na to, że szaleństwo na karty z Pokemonami zainspirował drużynę Jensena Huanga. Docenią go zwłaszcza fani znający dobrze Zielonych.
NVIDIA szykuje nową serię kart, ale gracze nie włożą ich do komputera. Producent zapowiedział "GeForce Trading Cards", czyli limitowany zestaw kolekcjonerskich kart poświęconych historii marki, kultowym układom graficznym, grom i innym kamieniom milowym.
To nie jest skok na kasę, bo karty będą rozdawane za darmo
W pierwszej serii znajdzie się łącznie 11 wzorów, w tym jedna karta kontrolna do odhaczania zebranych egzemplarzy. Na grafikach pojawią się m.in. NV1, GeForce 256, GeForce 3, GeForce 7800 GTX, GeForce GTX 1000, a także GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. NVIDIA przypomni też swoje dawne dema technologiczne, takie jak Bubble, Chameleon i Medusa, oraz hasło "The Way It's Meant To Be Played".
Same karty utrzymano w czarnej stylistyce inspirowanej PCB. Na froncie znalazło się logo GeForce, numeracja oraz zdobienie przypominające szynę PCIe. Brzmi jak gadżet dla najbardziej oddanych fanów zielonych, ale jest dobra wiadomość - NVIDIA nie zamierza ich sprzedawać. Paczki z kartami będą wręczane za darmo podczas wybranych wydarzeń.
Firma zapowiedziała obecność m.in. na Bilibili World, QuakeConie i Gamescomie. Dodatkowo rozdawane będą też w social mediach GeForce oraz na platformie Reddicie. Nazwa "Series 1" sugeruje przy tym, że NVIDIA nie powiedziała ostatniego słowa i w przyszłości może przygotować kolejne zestawy dla kolekcjonerów. Nie zostało to jednak potwierdzone.