NVIDIA rozdaje GeForce'y. Na dodatek całkowicie za darmo

NVIDIA szykuje nową serię kart, ale gracze nie włożą ich do komputera. Producent zapowiedział "GeForce Trading Cards", czyli limitowany zestaw kolekcjonerskich kart poświęconych historii marki, kultowym układom graficznym, grom i innym kamieniom milowym.

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To nie jest skok na kasę, bo karty będą rozdawane za darmo

W pierwszej serii znajdzie się łącznie 11 wzorów, w tym jedna karta kontrolna do odhaczania zebranych egzemplarzy. Na grafikach pojawią się m.in. NV1, GeForce 256, GeForce 3, GeForce 7800 GTX, GeForce GTX 1000, a także GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition. NVIDIA przypomni też swoje dawne dema technologiczne, takie jak Bubble, Chameleon i Medusa, oraz hasło "The Way It's Meant To Be Played".

Same karty utrzymano w czarnej stylistyce inspirowanej PCB. Na froncie znalazło się logo GeForce, numeracja oraz zdobienie przypominające szynę PCIe. Brzmi jak gadżet dla najbardziej oddanych fanów zielonych, ale jest dobra wiadomość - NVIDIA nie zamierza ich sprzedawać. Paczki z kartami będą wręczane za darmo podczas wybranych wydarzeń.