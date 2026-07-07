Wystarczy 1600 zł i masz telefon marzeń. Z realme 16 5G to możliwe

Wybór nowego smartfona potrafi być frustrujący. Jeśli damy sobie wmówić, że wyłącznie najdroższe, flagowe modele są gwarancją niezawodnej, komfortowej pracy czy świetnych zdjęć, to mamy problem. Sam rzut okiem na ceny takich urządzeń potrafi przyprawić człowieka o mdłości i zacząć kwestionować swoją aktualną sytuację finansową.

Realme 16 5G 0 opinii Realme 16 5G 0 opinii Ekran 6.57" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6550mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Na szczęście rzeczywistość wcale nie jest aż tak ponura. Niedrogie smartfony są dziś lepsze niż kiedykolwiek, a najnowszy realme 16 5G jest na to najlepszym dowodem. Urządzenie kupimy za rozsądne 1599 zł, a pod kilkoma względami potrafi zawstydzić sporo droższych rywali. W trzech obszarach wypada szczególnie imponująco.

Duży telefon w zgrabnym wydaniu

Duże telefony są fajne, bo są duże. Albo bardziej precyzyjnie – bo mają duże wyświetlacze, na których wygodnie przegląda się Internet, scrolluje TikToka czy ogląda ulubione seriale. realme 16 5G nie pozostawia na tym polu wiele do życzenia. Telefon wyposażono w duży ekran o przekątnej 6,57”, który jest nie tylko praktyczny, ale i świetnie się prezentuje. Kolory są żywe i nasycone – jak to na panel AMOLED przystało – jasność maksymalna potrafi sięgnąć aż 4200 nitów, a odświeżanie 120 Hz oznacza wysoką responsywność i płynne animacje.

Co więcej, ten duży ekran udało się zmieścić w bardzo zgrabnej obudowie. realme 16 5G ma raptem 8,1 mm grubości, więc mimo sporej przekątnej, telefon praktycznie znika, kiedy tylko wrzucimy go do kieszeni. No i nie ma tu żadnych haczyków. W przeciwieństwie do wielu droższych modeli o rzekomo ultracienkiej obudowie, tutaj nie ma wielkiej wyspy aparatu, która w praktyce potrafi niemal podwoić grubość urządzenia.

realme 16 5G jest elegancki, smukły i lekki – jego masa to raptem 183 gramy. Jednocześnie nie przeszkodziło to producentowi zafundować użytkownikom wodoodporności na poziomie IP68/IP69K, której mogłaby mu pozazdrościć większość flagowców.

Bateria, która się nie kończy (prawie)

Jeszcze większe wrażenie robi to, że w tym zgrabnym opakowaniu udało się zmieścić akumulator o pojemności aż 6550 mAh. Dla porównania, w większości przypadków nadal standardem pozostają baterie o pojemności 5000 mAh, a część urządzeń – i to tych z górnej półki – posiada ogniwa o pojemności grubo poniżej 4000 mAh.

W praktyce oznacza to, że kiedy Wasi znajomi będą szukali ładowarki lub powerbanku, Wasz realme 16 5G nadal będzie miał spory zapas energii. Przy mniej intensywnym używaniu i odrobinie szczęścia powinniście bez trudu wytrzymać na jednym ładowaniu trzy albo cztery dni. Przede wszystkim jednak możecie wyjść z domu bez obaw, że telefon odmówi współpracy w najmniej odpowiednim momencie – tutaj takie rzeczy praktycznie się nie dzieją.

Oczywiście „nie dzieją” pod warunkiem, że wcześniej pamiętaliście, żeby telefon naładować. No ale nawet jeśli zdarzyło się Wam zapomnieć, to też nie jest koniec świata. realme 16 5G korzysta z szybkiego ładowania w standardzie SuperVOOC o maksymalnej mocy 45 W. Wystarczy kilka-kilkanaście minut przy gniazdku i mamy spokój na następnych kilka godzin. Rzecz absolutnie niezastąpiona w sytuacjach awaryjnych.

Aparat godny prawdziwych twórców

No i warto rozprawić się z pewnym szkodliwym mitem – wcale nie musicie kupować flagowego smartfona, jeśli zależy Wam na dobrym aparacie. realme 16 5G nie ma może aspiracji, by zastąpić profesjonalne bezlusterkowce za kilkanaście tysięcy złotych, ale radzi sobie ze zdjęciami i filmami wystarczająco dobrze, by ruszać ze swoją twórczością na podbój Internetu.

Na pleckach urządzenia znajdziemy jeden aparat o rozdzielczości 50 Mpix i uniwersalnej ogniskowej odpowiadającej ok. 26 mm dla pełnej klatki. Kiedy inni producenci prześcigają się na liczbę „oczek”, realme postawiło na funkcjonalność prosto z segmentu premium. Tutejszy aparat wspomaga szereg zaawansowanych rozwiązań, w tym m.in. dodatkowy moduł czarno-biały, który wspomaga główny aparat w trudnych warunkach oświetleniowych, czy dedykowany sensor spektralny, który pozwala uzyskać lepsze odwzorowanie kolorów. Tego typu rozwiązania bynajmniej nie są standardem w tej klasie urządzeń.

A to nie koniec, bo prawdziwa atrakcja czeka po drugiej stronie obudowy. Otóż przedni aparat w przypadku realme 16 5G praktycznie w niczym nie ustępuje głównej jednostce. Tutaj także czeka na nas sensor o rozdzielczości 50 Mpix, który doskonale sprawdzi się podczas zdjęć selfie czy nagrywania materiałów vlogowych. Podejrzewam, że jeśli poważnie myślicie o tworzeniu treści na TikToka czy YouTube’a, szybko się z nim zaprzyjaźnicie.

Tym bardziej, że wsparcie dla twórców treści bynajmniej nie ogranicza się tutaj do samego sprzętu. W ramach interfejsu realme UI 7.0 telefon na pokładzie czeka na Was funkcja AI Instant Clip, która pozwala jednym kliknięciem zmontować całego vloga. Rozwiązanie proste, wygodne i szybkie.

Zapomnij o drożyźnie – realme 16 5G zrobi to lepiej

realme 16 5G udowadnia, że drogie telefony wcale nie są do szczęścia potrzebne. Szukasz dobrego aparatu? Atrakcyjnego designu? A może mocnej baterii? Tutaj znajdziesz każdą z tych rzeczy za 1/4 ceny popularnych flagowców. Jeśli nie lubicie przepłacać, wybór powinien być oczywisty.

Tym bardziej, że kupując telefon od 7 do 26 lipca 2026 roku można skorzystać z rewelacyjnej promocji. Kupując w tych dniach telefon realme 16 5G słuchawki realme Buds T500 Pro dostaniecie w prezencie.