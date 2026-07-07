Sprzęt

NVIDIA jednak szykuje karty RTX 50 Super?

NVIDIA najwyraźniej nie zrezygnowała z odświeżenia kart graficznych GeForce RTX 50. Modele z serii Super ostatecznie mogą trafić na rynek.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:06
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NVIDIA jednak szykuje karty RTX 50 Super?
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Karty graficzne GeForce RTX 50 Super teoretycznie powinny zadebiutować już w zeszłym roku. Poznaliśmy nawet ich prawdopodobną specyfikację. Jednak finalnie słuch o nich zaginął. Wydawało się, że NVIDIA ostatecznie zrezygnowała z pomysłu odświeżenia serii Blackwell. Okazuje się, że niekoniecznie.

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GeForce RTX 50 Super

Wiadomo, czemu NVIDIA ostatecznie nie wprowadziła do sprzedaży kart graficznych GeForce RTX 50 Super. Powodów jest kilka. Po pierwsze, to oczywiście rosnące ceny pamięci DRAM, a co za tym idzie również wzrost cen wielu podzespołów komputerowych.

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Zatem nie tylko produkcja byłaby droższa, same karty kosztowałyby więcej, ale droższe byłyby też inne elementy, potrzebne do złożenia PC-ta. Poza tym nie można też pominąć tak istotnej kwestii, jak skupienie się Zielonych na rynku AI.

Dlatego wydawało się, że pomysł odświeżenia serii Blackwell ostatecznie upadł. Tymczasem niekoniecznie. Wiele wskazuje na to, że NVIDIA wróciła do swojego pierwotnego planu wydania modeli 5070 Super, 5070 Ti Super oraz 5080 Super.

Co ciekawe, ten najmocniejszy model ma mieć TDP na poziomie aż 415 W, czyli o 15 proc. wyższy niż standardowy wariant. Z kolei w przypadku dwóch pozostałych GPU wskaźnik ten zostanie na tym samym poziomie. Poza tym RTX 5080 Super ma mieć 450 jednostek CUDA oraz 24 GB pamięci VRAM o taktowaniu 32 Gbps, co przełoży się na wzrost przepustowości z 960 do 1024 GB/s.

Niestety, nadal to tylko plotki, więc nie wiadomo, czy karty ostatecznie trafią na sklepowe półki. Jeśli tak, to może to nastąpić albo w drugiej połowie 2026 roku, albo na początku 2027. W tym drugim scenariuszu prezentacja zapewne odbyłaby się na CES 2027.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: wccftech