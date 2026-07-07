Nowa wersja Nintendo Switch 2 już tej jesieni. Co się zmieni?
Nintendo oficjalnie zapowiedziało wprowadzenie w Europie nowej wersji konsoli Nintendo Switch 2 oraz dostępnych do niej akcesoriów. Jest to związane z nowym prawem, obowiązującym na terenie Unii.
W lutym 2027 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo, które nakaże producentom urządzeń elektronicznych stosowanie łatwo wymiennych baterii. Dotyczy to wielu produktów, w tym przenośnych konsol, czyli także Nintendo Switch 2. Japończycy już się na to szykują.
Nowa wersja Nintendo Switch 2
Nintendo oficjalnie zapowiedziało, że nowa wersja Switcha 2, dostosowana do europejskich przepisów, trafi do sklepów już tej jesieni. Model z wymienną baterią całkowicie zastąpi aktualnie dostępny wariant. Przy okazji Japończycy ujawnili, jakie konkretnie zmiany czekają na użytkowników.
Przede wszystkim nowa wersja Nintend Switch 2 będzie miała trochę mniejszą baterię o pojemności 5172 mAh zamiast 5220 mAh. Różnica jest minimalna, więc nie powinna mieć wielkiego przełożenia na czas pracy. Dodatkowo konsola będzie też cięższa o około 10 gramów (bez Joy-Conów) oraz 14 gramów z podłączonymi kontrolerami. Co ważne, JoyCony dołączone do zestawu również będą miały wymienne baterie (stąd większa różnica w wadze).
Z kolei zimą na sklepowych półkach w sprzedaży pojawią się nowe wersje kontrolerów, które można osobno dokupić do konsoli. W przypadku Joy-Conów nie zmieni się pojemność baterii, ale każdy z kontrolerów będzie o około 2 gramy cięższy. Z kolei Ninteno Switch 2 Pro Controller będzie miał aż o 16 proc. gorszą baterię, ponieważ pojemność spadnie z 1070 do 897 mAh. Jednocześnie waga spadnie o 7 gramów.
Z kolei na początku 2027 roku zadebiutują kontrolery Nintendo 64 oraz GameCube do Switcha 2. Te również będą miały wymienne baterie. N64 będzie miał identyczną pojemność i będzie o 1 gram cięższy. Z kolei kontroler GCN dostanie większą baterię (525 kontra 500 mAh) i będzie o 5 gramów cięższy.