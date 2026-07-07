Nowa wersja Nintendo Switch 2 już tej jesieni. Co się zmieni?

W lutym 2027 roku w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo, które nakaże producentom urządzeń elektronicznych stosowanie łatwo wymiennych baterii. Dotyczy to wielu produktów, w tym przenośnych konsol, czyli także Nintendo Switch 2. Japończycy już się na to szykują.

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Nowa wersja Nintendo Switch 2

Nintendo oficjalnie zapowiedziało, że nowa wersja Switcha 2, dostosowana do europejskich przepisów, trafi do sklepów już tej jesieni. Model z wymienną baterią całkowicie zastąpi aktualnie dostępny wariant. Przy okazji Japończycy ujawnili, jakie konkretnie zmiany czekają na użytkowników.

Przede wszystkim nowa wersja Nintend Switch 2 będzie miała trochę mniejszą baterię o pojemności 5172 mAh zamiast 5220 mAh. Różnica jest minimalna, więc nie powinna mieć wielkiego przełożenia na czas pracy. Dodatkowo konsola będzie też cięższa o około 10 gramów (bez Joy-Conów) oraz 14 gramów z podłączonymi kontrolerami. Co ważne, JoyCony dołączone do zestawu również będą miały wymienne baterie (stąd większa różnica w wadze).

Z kolei zimą na sklepowych półkach w sprzedaży pojawią się nowe wersje kontrolerów, które można osobno dokupić do konsoli. W przypadku Joy-Conów nie zmieni się pojemność baterii, ale każdy z kontrolerów będzie o około 2 gramy cięższy. Z kolei Ninteno Switch 2 Pro Controller będzie miał aż o 16 proc. gorszą baterię, ponieważ pojemność spadnie z 1070 do 897 mAh. Jednocześnie waga spadnie o 7 gramów.