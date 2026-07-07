Oprogramowanie

Android Auto irytuje kierowców. Mają powód

Jeśli masz problem z Android Auto, to niestety nie jesteś w tym sam. Wielu użytkowników donosi o problemach z oprogramowaniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:31
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Android Auto irytuje kierowców. Mają powód
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Użytkownicy Android Auto nie mają w ostatnim czasie powodów do zadowolenia. Oprogramowanie do samochodów powoduje coraz więcej problemów. Najnowsze spowodowane są ostatnią aktualizacją do wersji 17.2.

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Problemy z Android Auto

Informacje pochodzą bezpośrednio od użytkowników, którzy narzekają między innymi na Reddicie oraz oficjalnym forum Google. Okazuje się, że Android Auto po prostu wyłącza się chwilę po uruchomieniu. Aplikacja przestaje działać, a system infotainment w samochodzie powraca do ekranu głównego.

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Co ważne, problem występuje przede wszystkim w wersji 17.2 beta, więc można powiedzieć, że użytkownicy sami są sobie winni. Tak by było, gdyby nie fakt, że ta sama usterka spotyka użytkowników stabilnego wydania 17.1.

Wydaje się, że na ten moment jedynym rozwiązaniem jest zejście do niższej wersji Android Auto 17.0, w której problem nie występuje. Można to zrobić poprzez zrezygnowanie z udziału w testach beta, wgranie pliku APK lub po prostu skorzystanie z opcji odinstalowywania aktualizacji w Google Play.

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telepolis
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Źródła zdjęć: TY Lim / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google