Android Auto irytuje kierowców. Mają powód

Użytkownicy Android Auto nie mają w ostatnim czasie powodów do zadowolenia. Oprogramowanie do samochodów powoduje coraz więcej problemów. Najnowsze spowodowane są ostatnią aktualizacją do wersji 17.2.

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Problemy z Android Auto

Informacje pochodzą bezpośrednio od użytkowników, którzy narzekają między innymi na Reddicie oraz oficjalnym forum Google. Okazuje się, że Android Auto po prostu wyłącza się chwilę po uruchomieniu. Aplikacja przestaje działać, a system infotainment w samochodzie powraca do ekranu głównego.

Co ważne, problem występuje przede wszystkim w wersji 17.2 beta, więc można powiedzieć, że użytkownicy sami są sobie winni. Tak by było, gdyby nie fakt, że ta sama usterka spotyka użytkowników stabilnego wydania 17.1.