mBank ostrzega. Wysłał do klientów pilną wiadomość

Praca zdalna w internecie. Łatwa i można zarobić

Oferty pracy są wyjątkowo atrakcyjne. A też nie trzeba się jakoś szczególnie namęczyć. Wybór aktywności jest przeogromny. Chodzi o wystawianie opinii, lajkowanie postów, obrót kryptowalutami lub wykonywanie prostych zadań online, takich jak oglądanie materiałów na platformach społecznościowych.

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Na dobrą sprawę, wystarczy mieć komputer i dobre chęci. I odrobinę pieniędzy na start, czyli na opłatę aktywacyjną. Bo oszuści nie oferują nam wcale niczego dobrego. W rzeczywistości, chcą wykorzystać nasz rachunek do przyjmowania pieniędzy z oszustw lub, w najgorszym wypadku, wyczyścić nam konto do zera.

Jak działają oszuści?

mBank ostrzega:

Proszą o opłatę aktywacyjną lub zaliczkę.

Namawiają do wykonywania przelewów na konta prywatne lub zagraniczne.

Przekonują do instalacji aplikacji lub proszą o podanie danych do bankowości elektronicznej.

Obiecują pewny zysk bez zbędnych umów i formalności.