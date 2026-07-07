Bezpieczeństwo

mBank ostrzega. Wysłał do klientów pilną wiadomość

mBank rozesłał do swoich klientów wiadomość, która ma ich ostrzec przed oszustami, podszywającymi się pod pracodawców. Oszuści coraz częściej ich udają i kuszą ofertami łatwej pracy zdalnej. Na początek proszą o wpłatę zaliczki.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:58
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mBank ostrzega. Wysłał do klientów pilną wiadomość
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Praca zdalna w internecie. Łatwa i można zarobić

Oferty pracy są wyjątkowo atrakcyjne. A też nie trzeba się jakoś szczególnie namęczyć. Wybór aktywności jest przeogromny. Chodzi o wystawianie opinii, lajkowanie postów, obrót kryptowalutami lub wykonywanie prostych zadań online, takich jak oglądanie materiałów na platformach społecznościowych. 

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Na dobrą sprawę, wystarczy mieć komputer i dobre chęci. I odrobinę pieniędzy na start, czyli na opłatę aktywacyjną. Bo oszuści nie oferują nam wcale niczego dobrego. W rzeczywistości, chcą wykorzystać nasz rachunek do przyjmowania pieniędzy z oszustw lub, w najgorszym wypadku, wyczyścić nam konto do zera. 

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Jak działają oszuści?

mBank ostrzega:

  • Proszą o opłatę aktywacyjną lub zaliczkę. 
  • Namawiają do wykonywania przelewów na konta prywatne lub zagraniczne.
  • Przekonują do instalacji aplikacji lub proszą o podanie danych do bankowości elektronicznej. 
  • Obiecują pewny zysk bez zbędnych umów i formalności.

Pamiętaj, aby nigdy nie płacić za to, aby dostać pracę. Nie podawać rzekomym rekruterom danych logowania do banku, ani danych karty. Nie instalować żadnych programów na prośbę nieznajomych, ani nie wysyłać skanów dokumentów. Pod żadnym pozorem nie zgadzaj się także na przyjmowanie przelewów na swój rachunek od obcych ci osób. Jeśli otrzymasz przelew od nieznajomego, a chwilę później prośbę o "szybkie odesłanie", możesz być pewien, że to część oszustwa, w którym niechcący możesz brać udział. 

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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: mBank