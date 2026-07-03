Bank zwróci do 700 zł na konto. Klienci mają czas do końca sierpnia

BNP Paribas z promocją "Podróżnik"

W promocji "Podróżnik" klienci płacą 0 zł za użytkowanie karty, mają darmowe opłaty za wypłatę z bankomatów (grupy BNP Paribas i Global Aliance) za granicą i do tego mogą dostać do 700 zł zwrotu na konto w promocji. Ale to nie koniec korzyści, bank obiecuje im także do 7,5% na lokacie w skali roku, w 12. miesiącu lokaty. Szczegółowe warunki udziału w promocji zostały zamieszczone na stronie internetowej banku. My tylko informujemy, że taka promocja jest i warto z niej skorzystać, jeśli akurat trafia w nasze potrzeby.