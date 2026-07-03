Bank zwróci do 700 zł na konto. Klienci mają czas do końca sierpnia
Całkiem niedawno BNP Paribas oferował swoim klientom promocję "Letni szał", w której rozdawał 550 zł. Jak widać, teraz chce dać im jeszcze więcej. Z Kartą Otwartą na Świat klienci tego banku mogą teraz zyskać do 700 zł zwrotu na konto. I choć promocja trwa do 31 sierpnia, to jednak lepiej się pospieszyć.
BNP Paribas z promocją "Podróżnik"
W promocji "Podróżnik" klienci płacą 0 zł za użytkowanie karty, mają darmowe opłaty za wypłatę z bankomatów (grupy BNP Paribas i Global Aliance) za granicą i do tego mogą dostać do 700 zł zwrotu na konto w promocji. Ale to nie koniec korzyści, bank obiecuje im także do 7,5% na lokacie w skali roku, w 12. miesiącu lokaty. Szczegółowe warunki udziału w promocji zostały zamieszczone na stronie internetowej banku. My tylko informujemy, że taka promocja jest i warto z niej skorzystać, jeśli akurat trafia w nasze potrzeby.
Dodatkowym bonusem jest bezpłatne ubezpieczenie "Rezygnacja z Podróży", które zabezpieczy nas przed poniesieniem kosztów w przypadku konieczności odwołania wyjazdu. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot za noclegi oraz bilety lotnicze.
Jak skorzystać z promocji i zgarnąć 700 zł?
Trzeba założyć Konto Otwarte na Ciebie w aplikacji GOmobile, oddziale Banku BNP Paribas w wybranej przez ciebie lokalizacji. W momencie założenia konta, otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej.
Jak długo trwa promocja?
Przez całe wakacje. Zgodnie z regulaminem, promocja "Podróżnik" trwa do 31 sierpnia 2026 lub do osiągnięcia 30 000 prawidłowych zgłoszeń.