Konta

Bank zwróci do 700 zł na konto. Klienci mają czas do końca sierpnia

Całkiem niedawno BNP Paribas oferował swoim klientom promocję "Letni szał", w której rozdawał 550 zł. Jak widać, teraz chce dać im jeszcze więcej. Z Kartą Otwartą na Świat klienci tego banku mogą teraz zyskać do 700 zł zwrotu na konto. I choć promocja trwa do 31 sierpnia, to jednak lepiej się pospieszyć.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:12
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank zwróci do 700 zł na konto. Klienci mają czas do końca sierpnia
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

BNP Paribas z promocją "Podróżnik"

W promocji "Podróżnik" klienci płacą 0 zł za użytkowanie karty, mają darmowe opłaty za wypłatę z bankomatów (grupy BNP Paribas i Global Aliance) za granicą i do tego mogą dostać do 700 zł zwrotu na konto w promocji. Ale to nie koniec korzyści, bank obiecuje im także do 7,5% na lokacie w skali roku, w 12. miesiącu lokaty. Szczegółowe warunki udziału w promocji zostały zamieszczone na stronie internetowej banku. My tylko informujemy, że taka promocja jest i warto z niej skorzystać, jeśli akurat trafia w nasze potrzeby.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dodatkowym bonusem jest bezpłatne ubezpieczenie "Rezygnacja z Podróży", które zabezpieczy nas przed poniesieniem kosztów w przypadku konieczności odwołania wyjazdu. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje zwrot za noclegi oraz bilety lotnicze. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HONOR Magic V6 5G 16/512GB 7.95" 120Hz Czarny
Smartfon HONOR Magic V6 5G 16/512GB 7.95" 120Hz Czarny
0 zł
8699 zł - najniższa cena
Kup teraz 8699 zł
Smartfon HUAWEI Mate X7 16/512GB 6.49" 120Hz Czarny
Smartfon HUAWEI Mate X7 16/512GB 6.49" 120Hz Czarny
0 zł
7515.74 zł - najniższa cena
Kup teraz 7515.74 zł
Telefon HAMMER Rock LTE
Telefon HAMMER Rock LTE
0 zł
248 zł - najniższa cena
Kup teraz 248 zł
Advertisement

Jak skorzystać z promocji i zgarnąć 700 zł?

Trzeba założyć Konto Otwarte na Ciebie w aplikacji GOmobile, oddziale Banku BNP Paribas w wybranej przez ciebie lokalizacji. W momencie założenia konta, otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej. 

Jak długo trwa promocja?

Przez całe wakacje. Zgodnie z regulaminem, promocja "Podróżnik" trwa do 31 sierpnia 2026 lub do osiągnięcia 30 000 prawidłowych zgłoszeń. 

 

Wentylator Raven
Image
telepolis
banki Paribas BNP Paribas Bank Polska Paribas Bank Paribas promocja
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Paribas