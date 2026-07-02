Bank z pilnym komunikatem. Problemy nie tylko z logowaniem

VeloBank - przerwa 3-4 lipca 2026

Bank ogłosił właśnie na swojej stronie z bieżącymi komunikatami, że jego klienci nie będą mogli skorzystać z bankowości internetowej już jutro, w godzinach nocnych. Przerwa w dostępności będzie miała miejsce w nocy z 3 na 4 lipca, w godzinach od 23:30 do 7:00. Niektórzy klienci nawet nie zauważą, że serwis internetowy przestał działać, a ci, którzy lubią płacić rachunki w godzinach nocnych i porannych, mogą się nieźle zdziwić. Początek miesiąca, dla wielu osób, oznacza kumulację płatności.

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VeloBank - co nie będzie działało?

Klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości mobilnej, ani internetowej. W związku z tym, nie będzie możliwe zlecanie przelewów. Warto mieć na uwadze, że również na infolinii, nie będzie można zlecać w tym czasie żadnych dyspozycji.

Infolinia będzie w tym czasie działała, ale jedynie na zasadzie trybu informacyjnego. Oznacza to, że będziemy mogli zastrzec i zablokować karty płatnicze.