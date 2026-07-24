PKO BP wydał nowy komunikat i przeprosił. Chodzi o jutro
Zbliżający się weekend to dla wielu banków okazja do przeprowadzenia prac serwisowych. Tego typu przerwy zaplanował już Santander Consumer Bank oraz Velo Bank. Pekao Bank Polski właśnie dołączył do tego grona. Zobacz, jakie trudności czekają na klientów biznesowych tego banku.
PKO BP przerwa techniczna 25 lipca 2026
Już jutro, klienci napotkają trudności w korzystaniu z aplikacji mobilnej iPKO biznes. Co prawda, bank dołożył wszelkich starań, aby przerwa była jak najmniej odczuwalna. Z tego też powodu, odbędzie się ona w nocy od 1:00 do 2:00. W związku z tym, część klientów nawet jej nie zauważy. A o to przecież chodzi - o komfort korzystania z usług mobilnych.
W sobotę, w godzinach 1:00-2:00, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji mobilnej iPKO biznes. Przepraszamy.
W związku z niedostępnością aplikacji, bank radzi, aby wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej.
Zmiany w PKO BP - strona internetowa
Ci, którzy korzystają ze strony internetowej banku, z pewnością zauważyli w ostatnim czasie, że bank wprowadził nową czcionkę i odświeżone górne menu oraz bardziej estetyczne logo. Jest zatem ładniej i czytelniej, a także spójniej z aplikacją mobilną banku. Najważniejsze jest jednak to, że klienci mogą korzystać ze strony na starych zasadach. Jest jak dawniej, w tej kwestii nic się nie zmieniło.