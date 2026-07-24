PKO BP wydał nowy komunikat i przeprosił. Chodzi o jutro

PKO BP przerwa techniczna 25 lipca 2026

Już jutro, klienci napotkają trudności w korzystaniu z aplikacji mobilnej iPKO biznes. Co prawda, bank dołożył wszelkich starań, aby przerwa była jak najmniej odczuwalna. Z tego też powodu, odbędzie się ona w nocy od 1:00 do 2:00. W związku z tym, część klientów nawet jej nie zauważy. A o to przecież chodzi - o komfort korzystania z usług mobilnych.

Dalsza część tekstu pod wideo

W sobotę, w godzinach 1:00-2:00, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji mobilnej iPKO biznes. Przepraszamy. informuje bank w najnowszym komunikacie na stronie.

W związku z niedostępnością aplikacji, bank radzi, aby wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej.

Zmiany w PKO BP - strona internetowa