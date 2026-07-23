AMD pokazało potwora z 256 rdzeniami. NVIDIA i Intel mają problem

AMD zdradziło szczegóły dot. procesorów EPYC 9006, czyli rodziny Venice. Nowa generacja serwerowych układów korzysta z architektury Zen 6, ma oferować nawet 256 rdzeni i 512 wątków, a w wybranych wariantach osiągać taktowanie przekraczające 5 GHz. Producent nie ukrywa przy tym, że jednym z głównych rywali nowych jednostek będzie NVIDIA Vera, czyli oparty na architekturze ARM procesor przygotowany z myślą o centrach danych i rozbudowanej infrastrukturze AI.

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Platformy SP7 i SP8, PCI Express 6.0 i przepustowość do 1,6 TB/s

Flagowe modele EPYC 9006 mają składać się z ośmiu chipletów obliczeniowych, a w obudowie znajdą się nawet 203 miliardy tranzystorów. Kafelki z rdzeniami Zen 6 będą produkowane w litografii 2 nm firmy TSMC, podczas gdy elementy I/O powstaną w starszym procesie 6 nm. Całość trafi na platformę AMD SP7 i zaoferuje obsługę interfejsu PCI Express 6.0 oraz przepustowość pamięci sięgającą 1,6 TB/s.

To jednak nie koniec planów Amerykanów. Jeszcze wyżej poprzeczkę zawieszą jednostki EPYC 9006X, przeznaczone do obliczeń HPC, symulacji, modelowania, analizy dużych zbiorów danych oraz zadań szczególnie wrażliwych na przepustowość pamięci i pojemność pamięci podręcznej. W ich przypadku taktowanie ma dochodzić do 5,15 GHz, a ilość Cache L3 przypadającej na jeden rdzeń będzie nawet trzykrotnie większa niż w standardowych modelach EPYC 9006.

AMD przygotowuje również bardziej uniwersalną platformę SP8. Procesory wykorzystujące to gniazdo zaoferują od 8 do 128 rdzeni, osiem kanałów DDR5 z możliwością instalacji dwóch modułów w każdym kanale oraz 128 linii PCIe 6.0. Będą mogły pracować w serwerach z jednym lub dwoma CPU. Pierwsze jednostki SP7 mają pojawić się w czwartym kwartale 2026 roku, natomiast modele SP8 planowane są na pierwszą połowę 2027 roku.

AMD bezpośrednio uderza w procesor NVIDIA Vera

Podczas dzisiejszej prezentacji AMD zestawiło Venice z układem NVIDIA Vera, który korzysta z 88 autorskich rdzeni Olympus na architekturze ARM i obsługuje 176 wątków. Jednostka NVIDII ma również do 1,5 TB pamięci LPDDR5X oraz przepustowość pamięci sięgającą 1,2 TB/s. Jej konfigurowalne TDP wynosi od 250 do 450 W, choć NVIDIA podkreśla, że opublikowane parametry nadal mają charakter wstępny.

Według danych przedstawionych przez Czerwonych, 96-rdzeniowy EPYC Venice ma zapewniać do 20% wyższą wydajność jednego rdzenia. W zastosowaniach związanych z uruchamianiem odizolowanych środowisk dla agentów AI przewaga wydajności per wat ma sięgać 2,8 raza. W typowych serwerach ogólnego przeznaczenia AMD mówi natomiast o wyniku nawet 3,3 raza wyższym w przeliczeniu na zużywaną energię.

Firma porównała Venice również ze swoją obecną generacją EPYC Turin. Nowe procesory mają oferować do 1,8 raza więcej tokenów na sekundę, 1,7 raza więcej agentów AI na wat oraz 1,4 raza wyższą ogólną wydajność na wat.