Action alarmuje. Lepiej oddaj, bo będzie tragedia

Sezon grillowy trwa w najlepsze, dlatego klienci sieci Action powinni zajrzeć do swoich szafek i sprawdzić posiadane akcesoria. Sklep poinformował o wycofaniu rękawic odpornych na ciepło Big Jeff BBQ Glove, które miały zabezpieczać dłonie podczas grillowania i gotowania. Problem jest poważny, ponieważ produkt może nie zapewniać oczekiwanej ochrony.

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Action zwraca pełną kwotę zakupu, nawet bez paragonu

Ostrzeżenie dotyczy modelu 158963ACT, sprzedawanego w Action pod numerem artykułu 2563896. Na opakowaniu mogą znajdować się kody EAN 3560231560935 lub 3560231571702. Rękawice były dostępne w sklepach od 14 kwietnia do 21 sierpnia 2025 roku, dlatego część klientów mogła kupić je z myślą o poprzednim sezonie i nadal przechowywać w domu.

Badania wykazały, że rękawice nie spełniają wymagań dotyczących zachowania podczas palenia, a więc odporności na rozprzestrzenianie się płomienia. Zastrzeżenia dotyczą również ochrony przy kontakcie z powierzchnią nagrzaną do 250°C. W praktyce oznacza to, że sięgnięcie po ruszt czy gorące naczynie może skończyć się oparzeniem dłoni.