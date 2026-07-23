Bezpieczeństwo

Action alarmuje. Lepiej oddaj, bo będzie tragedia

Sprzedawane były nie tylko w Polsce, ale w całej Europie przez wiele miesięcy. Teraz popularna sieć sklepów ostrzega, prosi o zwrot i oddaje pieniądze.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:31
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Action alarmuje. Lepiej oddaj, bo będzie tragedia
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Sezon grillowy trwa w najlepsze, dlatego klienci sieci Action powinni zajrzeć do swoich szafek i sprawdzić posiadane akcesoria. Sklep poinformował o wycofaniu rękawic odpornych na ciepło Big Jeff BBQ Glove, które miały zabezpieczać dłonie podczas grillowania i gotowania. Problem jest poważny, ponieważ produkt może nie zapewniać oczekiwanej ochrony.

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Action zwraca pełną kwotę zakupu, nawet bez paragonu

Ostrzeżenie dotyczy modelu 158963ACT, sprzedawanego w Action pod numerem artykułu 2563896. Na opakowaniu mogą znajdować się kody EAN 3560231560935 lub 3560231571702. Rękawice były dostępne w sklepach od 14 kwietnia do 21 sierpnia 2025 roku, dlatego część klientów mogła kupić je z myślą o poprzednim sezonie i nadal przechowywać w domu.

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Badania wykazały, że rękawice nie spełniają wymagań dotyczących zachowania podczas palenia, a więc odporności na rozprzestrzenianie się płomienia. Zastrzeżenia dotyczą również ochrony przy kontakcie z powierzchnią nagrzaną do 250°C. W praktyce oznacza to, że sięgnięcie po ruszt czy gorące naczynie może skończyć się oparzeniem dłoni.

Action alarmuje. Lepiej oddaj, bo będzie tragedia

Action prosi klientów o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z rękawic i oddanie ich w najbliższym sklepie sieci. Do zwrotu nie jest potrzebny paragon ani inny dowód zakupu, a klient otrzyma pełną cenę produktu. Firma zachęca również do przekazania ostrzeżenia rodzinie i znajomym.

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Źródła zdjęć: Telepolis / Lech Okoń
Źródła tekstu: Action, Oprac. własne