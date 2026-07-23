Sprzęt

Mocarny gamingowy laptop z OLED 1000 zł taniej. Zostały ostatnie sztuki

Zwykle w promocjach polecam sposób na tanie granie. Jednak niektórzy celują w najwyższą półkę, a przecież też chcą oszczędzić. Dlatego dziś nadszedł czas na prawdziwego potwora, którym jest ASUS ProArt P16.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:36
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Telepolis.pl
Mocarny gamingowy laptop z OLED 1000 zł taniej. Zostały ostatnie sztuki
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Ten mocarny laptop jest zwykle wyceniony na 17 499 zł, jednak dzięki promocji kupić go dziś aż 1000 zł taniej, czyli za 16 499 zł. Jest jednak jeden haczyk: pozostało jedynie 7 sztuk objętych promocją, a ta skończy się do końca miesiąca. Nie jest to więc zakup, który można rozważać długimi tygodniami.

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ASUS ProArt P16 H7606WW-SE009X Bestia, nie laptop

ASUS ProArt P16 to bestia nad bestiami

Zacznijmy od ekranu. Jest to 16-calowa matryca OLED o rozdzielczości 3840 × 2400 pikseli, która oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3. Gracze docenią także odświeżanie na poziomie 120 Hz i czas reakcji na poziomie 0,2 ms. A maksymalna jasność wynosząca w HDR 1600 sprawi, że obraz będzie obłędny nawet w jasny dzień.

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Sercem bestii jest 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ AMD Ryzen AI 9 HX 370 z potężną integrą Radeon 890M, która w wielu przypadkach dorównuje nawet do poziomu laptopowego RTX 2050. Oczywiście to bez większego znaczenia, bo do gier mamy tu RTX 5080 z 16 GB vRAM DDR7. Całość wspiera natomiast 64 GB RAM DDR5 i 2 TB nośnik na dane. 

Nie mogło tu zabraknąć także Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. A skoro przy łączności jesteśmy, to mamy tu także HDMI 2.1 FRL, USB4 z PD i DP, USB-C 3 3.2 Gen.2 z PD i DP, i dwa USB-A z 3.2 Gen.2, a także ComboJack, czytnik kart microSD i złącze zasilania. W końcu osobne to przy takiej bestii wręcz wymóg. 

ASUS ProArt P16 H7606WW-SE009X Bestia, nie laptop

Całość napędza 90 Wh bateria, czyli bliska limitu zabrania laptopa do samolotu, a dedykowany zasilacz oferuje 240 W mocy. Całość waży natomiast 1,95 kg, co pokazuje, że dziś nawet bestia może istnieć poniżej 2 kg. Wszystko to kosztuje natomiast 16 499 zł

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telepolis
Asus gaming laptopy asus proart p16 ASUS ProArt P16 H7606WW-SE009X
Źródła zdjęć: Asus