Mocarny gamingowy laptop z OLED 1000 zł taniej. Zostały ostatnie sztuki

Ten mocarny laptop jest zwykle wyceniony na 17 499 zł, jednak dzięki promocji kupić go dziś aż 1000 zł taniej, czyli za 16 499 zł. Jest jednak jeden haczyk: pozostało jedynie 7 sztuk objętych promocją, a ta skończy się do końca miesiąca. Nie jest to więc zakup, który można rozważać długimi tygodniami.

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ASUS ProArt P16 to bestia nad bestiami

Zacznijmy od ekranu. Jest to 16-calowa matryca OLED o rozdzielczości 3840 × 2400 pikseli, która oferuje 100% pokrycia palety DCI-P3. Gracze docenią także odświeżanie na poziomie 120 Hz i czas reakcji na poziomie 0,2 ms. A maksymalna jasność wynosząca w HDR 1600 sprawi, że obraz będzie obłędny nawet w jasny dzień.

Sercem bestii jest 12-rdzeniowy i 24-wątkowy układ AMD Ryzen AI 9 HX 370 z potężną integrą Radeon 890M, która w wielu przypadkach dorównuje nawet do poziomu laptopowego RTX 2050. Oczywiście to bez większego znaczenia, bo do gier mamy tu RTX 5080 z 16 GB vRAM DDR7. Całość wspiera natomiast 64 GB RAM DDR5 i 2 TB nośnik na dane.

Nie mogło tu zabraknąć także Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. A skoro przy łączności jesteśmy, to mamy tu także HDMI 2.1 FRL, USB4 z PD i DP, USB-C 3 3.2 Gen.2 z PD i DP, i dwa USB-A z 3.2 Gen.2, a także ComboJack, czytnik kart microSD i złącze zasilania. W końcu osobne to przy takiej bestii wręcz wymóg.