Polska Policja rozbiła grupę cyberprzestępców. Najmłodszy miał 12 lat
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) rozbili grupę cyberprzestępców, w skład której wchodziło 9 nieletnich. Ci oferowali w sieci swoje usługi polegające na przeprowadzaniu ataków typu DDoS.
Członkowie grupy świadczyli odpłatne usługi, których celem było przeciążanie serwerów danej witryny przez stosowanie gigantycznej ilości sztucznego ruchu, co wpływało negatywnie na ich wydajność, a czasami nawet prowadziło do ich awarii. Nieletni przestępcy ogłaszali się w różnych miejscach w sieci, w tym na serwisach społecznościowych co znacznie ułatwiło pracę funkcjonariuszy.
9 nieletnich przestępców
Osoby zaangażowane w proceder miały od 12 do 16 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów i nośniki danych. Sprawa pozostaje więc wciąż rozwojowa. Nie wiadomo jeszcze jaki los czeka zatrzymanych nieletnich.