Polska Policja rozbiła grupę cyberprzestępców. Najmłodszy miał 12 lat

Członkowie grupy świadczyli odpłatne usługi, których celem było przeciążanie serwerów danej witryny przez stosowanie gigantycznej ilości sztucznego ruchu, co wpływało negatywnie na ich wydajność, a czasami nawet prowadziło do ich awarii. Nieletni przestępcy ogłaszali się w różnych miejscach w sieci, w tym na serwisach społecznościowych co znacznie ułatwiło pracę funkcjonariuszy.