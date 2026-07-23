Bezpieczeństwo

Polska Policja rozbiła grupę cyberprzestępców. Najmłodszy miał 12 lat

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) rozbili grupę cyberprzestępców, w skład której wchodziło 9 nieletnich. Ci oferowali w sieci swoje usługi polegające na przeprowadzaniu ataków typu DDoS.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:59
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Telepolis.pl
Polska Policja rozbiła grupę cyberprzestępców. Najmłodszy miał 12 lat
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Członkowie grupy świadczyli odpłatne usługi, których celem było przeciążanie serwerów danej witryny przez stosowanie gigantycznej ilości sztucznego ruchu, co wpływało negatywnie na ich wydajność, a czasami nawet prowadziło do ich awarii. Nieletni przestępcy ogłaszali się w różnych miejscach w sieci, w tym na serwisach społecznościowych co znacznie ułatwiło pracę funkcjonariuszy.

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9 nieletnich przestępców

Osoby zaangażowane w proceder miały od 12 do 16 lat. Funkcjonariusze zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów i nośniki danych. Sprawa pozostaje więc wciąż rozwojowa. Nie wiadomo jeszcze jaki los czeka zatrzymanych nieletnich. 

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cyberbezpieczeństwo policja
Źródła zdjęć: Policja
Źródła tekstu: Policja