Polacy na celowniku. Jedno kliknięcie i można stracić nie tylko kasę
Eksperci znów ostrzegają Polaków - oszuści powrócili z nową falą SMS-ów. Jeden klik i nasze środki mogą zniknąć z konta. Ale nie tylko o pieniądze tu chodzi - przestępcy przejmują kontrolę nad naszym urządzeniem. Oto, na co uważać, właśnie teraz.
Zamawiamy paczki, dostajemy SMS-y
Dane nie kłamią. Każdego dnia Polacy odbierają tysiące fałszywych wiadomości od oszustów. Wiele z takich SMS-ów informuje nas o problemach, związanych z odbiorem paczki. I nie ma w tym niczego niezwykłego, przecież zakupy online dla większości z nas stały się niemal codziennością. Ale prawdziwe problemy zaczynają się w momencie, kiedy odbiorca kliknie w link załączony do tego typu wiadomości. Oszuści ruszyli z nową falą ataków, które wykorzystują fałszywe SMS-y od firm kurierskich. Lepiej być tego świadomym i zachować wzmożoną ostrożność za każdym razem, kiedy dostaniemy wiadomość o jakimś problemie, od kuriera.
Nowa fala ataków na kuriera
Oszuści chcą wykorzystać nasz moment nieuwagi, pośpiech i emocje. Wiadomość wygląda wiarygodnie, ale niesie niepokojącą treść. Sugeruje, że przesyłka nie może zostać doręczona z powodu brakujących danych adresowych, niedopłaty jakichś absurdalnie małych sum, np. 1,99 zł lub konieczności natychmiastowego potwierdzenia odbioru ( za pomocą kliknięcia w link, rzecz jasna). Taka wiadomość ma na celu jedno - nakłonienie odbiorcy do kliknięcia w link. Schemat ataku jest prosty, ale nadal niesłychanie skuteczny. Wiele osób klika i zostaje przekierowanych na stronę identyczną jak ta kurierska. Niestety, po wpisaniu danych karty płatniczej, loginu do bankowości lub kodu SMS, okazuje się, że wszystkie te informacje trafiają prosto w ręce oszustów. W wielu przypadkach, cyberprzestępcy od razu wykorzystują zdobyte dane do wykonywania przelewów, opłat za zakupy lub logowania do bankowości internetowej.
Link często prowadzi do pobrania zainfekowanej aplikacji, która daje przestępcom pełną kontrolę nad naszym urządzeniem.
Jak się uchronić przed tego typu oszustwem?
Po otrzymaniu SMS-a dotyczącego problemów z paczką, najlepiej samemu sprawdzić status przesyłki na oficjalnej stronie przewoźnika. Dobrze jest porównać numer przesyłki z informacjami z wiadomości. Pod żadnym pozorem, nie klikać w żadne linki załączone do wiadomości.