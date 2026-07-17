Dostała wiadomość: "Kody w banku od rana się nie pokazują"

21-latka postanowiła pomóc od razu. To był błąd

21-latka nigdy wcześniej by nie pomyślała, że przyjdzie jej składać na policję zawiadomienie o popełnieniu oszustwa. Nie przyszło jej nawet do głowy, że znajomy, który poprosił ją o BLIK-a to nie bliska jej osoba, ale zwykły oszust. Chcąc pomóc w potrzebie, dziewczyna wygenerowała cztery kody BLIK, które od razu zautoryzowała. W wyniku tej czynności, straciła 3000 złotych.

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Dopiero po wykonaniu tych transakcji, dowiedziała się, że konto jej znajomego zostało przejęte przez oszustów. Cyberprzestępcy porozsyłali w imieniu znajomego wiadomości do różnych osób z identyczną prośbą. Chodziło o opłacenie zamówienia za pomocą BLIK-a.

Policja: prosimy o zachowanie ostrożności w takich sytuacjach

Przestępcy bardzo upodobali sobie ten rodzaj oszustwa. Coraz częściej podszywają się pod znajomych, członków rodziny, a także współpracowników. I za każdym razem wygląda to niemal identycznie - wysyłają wiadomości przez komunikatory internetowe do znajomych danej osoby i proszą o pomoc w opłaceniu zamówienia. Oszuści w ten sposób wykorzystują zaufanie i pośpiech uczciwych osób.

Jak się uchronić przed tego typu oszustwem?