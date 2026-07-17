Tani tablet z LTE na wakacje. Dla wielu lepszy wybór, niż laptop

Chociażby przez wzgląd na niższą wagę i mniejszej rozmiary co czuć w bagażu, zwłaszcza podczas podróży samolotem. A także mocniejszą baterię i niezależność od Wi-Fi w przypadku modeli z LTE. A jeśli tablet jest tani, to jego ewentualna utrata, lub uszkodzenie boli nieco mniej. I tu do gry wkracza Lenovo Tab 10.1 LTE, którego możecie kupić w promocji za jedyne 699 zł.

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Lenovo Tab 10.1 LTE

Jak nietrudno zgadnąć, tablet ten oferuje ekran 10,1-calowy. Jest to panel IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli, czyli wystarczającej do oglądania filmów czy przeglądania sieci. Obecność modułu LTE sprawia, że ogranicza nas zasięg sieci komórkowej, więc nie musimy się martwić o Wi-Fi w domku, czy hotelu, oraz skorzystamy z sieci także w plenerze. Zresztą nie tylko z niej: na pokładzie jest także moduł GPS. Tablet może więc nam pomóc także w nawigacji.