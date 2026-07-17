Sprzęt

Nowy iPad mini już tej jesieni. Nareszcie z ekranem OLED

Zdaniem Marka Gurmana z Bloomberga iPad mini z ekranem OLED ma trafić na rynek już w październiku tego roku. Nie będzie to jedyne urządzenie z ekranem tego typu z tej kategorii.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:58
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Nowy iPad mini już tej jesieni. Nareszcie z ekranem OLED
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Oczywiście wciąż bazujemy na plotkach, ale z dość wiarygodnego źródła. iPad mini nowej generacji ma przynieść ekran OLED, który jednak dla wielu osób może okazać się pewnym rozczarowaniem. Wciąż mówimy tu bowiem o matrycy 60 Hz. Dodatkowo ma on kosztować więcej niż iPad mini z 2024 roku. I nie chodzi tu o cenę premierową, a o tę obecną, po podwyżkach. Krótko mówiąc, chociaż cena sama w sobie nie wyciekła, to będzie to bardzo drogi kawałek sprzętu.

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iPad Air z M3 Niewiele droższy, od iPada 11

Nie tylko nowy mini, czyli plany na iPady

To jednak nie koniec. Wiosną przyszłego roku mają zadebiutować nowe iPady z serii Air. Te wedle doniesień również mają się doczekać wariantu z ekranem OLED, chociaż niektóre źródła sugerują, że zobaczymy równolegle wypuszczone warianty z ekranami LCD. 

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Bardzo szybkiego odświeżenia ma doczekać się także iPad podstawowy. Między iPadem 10. generacji a 11. generacji minęły 3 lata. Jednak iPad 12 ma pojawić się już rok po poprzedniku. Ma to wynikać z pewnego błędu projektowego ze strony producenta. Otóż do działania Apple Intelligence wymagane jest 8 GB RAM, natomiast iPad 11 ma 6 GB RAM. 

Nowa wersja ma więc przynieść więcej pamięci operacyjnej, ale także wymianę procesora. Tu wskazywany jest Apple A18 lub Apple A19. Będzie to więc najszybszy, a zarazem największy skok generacyjny w ostatnich latach. 

 

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telepolis
#Apple ipad ipad air ipad mini Tablety iPad Air OLED iPad 12 iPad mini OLED
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis
Źródła tekstu: GSMarena