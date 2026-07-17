Nowy iPad mini już tej jesieni. Nareszcie z ekranem OLED

Oczywiście wciąż bazujemy na plotkach, ale z dość wiarygodnego źródła. iPad mini nowej generacji ma przynieść ekran OLED, który jednak dla wielu osób może okazać się pewnym rozczarowaniem. Wciąż mówimy tu bowiem o matrycy 60 Hz. Dodatkowo ma on kosztować więcej niż iPad mini z 2024 roku. I nie chodzi tu o cenę premierową, a o tę obecną, po podwyżkach. Krótko mówiąc, chociaż cena sama w sobie nie wyciekła, to będzie to bardzo drogi kawałek sprzętu.

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Nie tylko nowy mini, czyli plany na iPady

To jednak nie koniec. Wiosną przyszłego roku mają zadebiutować nowe iPady z serii Air. Te wedle doniesień również mają się doczekać wariantu z ekranem OLED, chociaż niektóre źródła sugerują, że zobaczymy równolegle wypuszczone warianty z ekranami LCD.

Bardzo szybkiego odświeżenia ma doczekać się także iPad podstawowy. Między iPadem 10. generacji a 11. generacji minęły 3 lata. Jednak iPad 12 ma pojawić się już rok po poprzedniku. Ma to wynikać z pewnego błędu projektowego ze strony producenta. Otóż do działania Apple Intelligence wymagane jest 8 GB RAM, natomiast iPad 11 ma 6 GB RAM.