Valve ugięło się pod krytyką. Można odetchnąć z ulgą
Na szczęście są jeszcze firmy, które nie każą wymieniać sprzętów jak rękawiczek. Popsuło się? To lepiej napraw to samemu, zamiast kupować nowe.
Steam Deck od początku wyróżniał się na tle wielu handheldów łatwym dostępem do części zamiennych. Valve współpracowało w tym zakresie z iFixit, dzięki czemu użytkownicy mogli samodzielnie kupić oryginalne podzespoły i przedłużyć życie konsoli bez odsyłania jej do serwisu.
Oryginalne baterie wrócą do sprzedaży
Niedawno pojawiły się jednak informacje, że firma przestała dostarczać części do starszej wersji z ekranem LCD. Jak informowaliśmy wcześniej, problem dotyczył przede wszystkim akumulatorów. iFixit miało otrzymać informację, że Valve nie planuje kolejnych partii tych podzespołów.
To nie zostało ciepło przyjęte przez posiadaczy Steam Decka, którzy wylali wiadro pomyj w internecie na Valve. W efekcie twórcy Steam Decka zmienili zdanie i poinformowali, że iFixit nadal będzie otrzymywać oryginalne akumulatory OEM pochodzące od dotychczasowych partnerów producenta.
Valve has reached out and is sending us a new batch of Steam Deck LCD batteries!— Kyle Wiens (@kwiens) July 16, 2026
iFixit will move heaven and earth to keep supporting these handhelds.
Kyle Wiens, prezes iFixit, napisał na X, że firma została połączona z odpowiednim dostawcą i pracuje już nad uzupełnieniem magazynów. Baterie do Steam Decka LCD mają wrócić do sprzedaży w przyszłym tygodniu. A nawet gdyby dostawy zostały w przyszłości definitywnie zakończone, platforma dla majsterkowiczów zadeklarowała już poszukiwanie sprawdzonego producenta zamienników.