Valve ugięło się pod krytyką. Można odetchnąć z ulgą

Steam Deck od początku wyróżniał się na tle wielu handheldów łatwym dostępem do części zamiennych. Valve współpracowało w tym zakresie z iFixit, dzięki czemu użytkownicy mogli samodzielnie kupić oryginalne podzespoły i przedłużyć życie konsoli bez odsyłania jej do serwisu.

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Oryginalne baterie wrócą do sprzedaży

Niedawno pojawiły się jednak informacje, że firma przestała dostarczać części do starszej wersji z ekranem LCD. Jak informowaliśmy wcześniej, problem dotyczył przede wszystkim akumulatorów. iFixit miało otrzymać informację, że Valve nie planuje kolejnych partii tych podzespołów.

To nie zostało ciepło przyjęte przez posiadaczy Steam Decka, którzy wylali wiadro pomyj w internecie na Valve. W efekcie twórcy Steam Decka zmienili zdanie i poinformowali, że iFixit nadal będzie otrzymywać oryginalne akumulatory OEM pochodzące od dotychczasowych partnerów producenta.

Valve has reached out and is sending us a new batch of Steam Deck LCD batteries!



iFixit will move heaven and earth to keep supporting these handhelds. — Kyle Wiens (@kwiens) July 16, 2026