Sprzęt

Valve ugięło się pod krytyką. Można odetchnąć z ulgą

Na szczęście są jeszcze firmy, które nie każą wymieniać sprzętów jak rękawiczek. Popsuło się? To lepiej napraw to samemu, zamiast kupować nowe.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16 LIP 2026
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Valve ugięło się pod krytyką. Można odetchnąć z ulgą
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Steam Deck od początku wyróżniał się na tle wielu handheldów łatwym dostępem do części zamiennych. Valve współpracowało w tym zakresie z iFixit, dzięki czemu użytkownicy mogli samodzielnie kupić oryginalne podzespoły i przedłużyć życie konsoli bez odsyłania jej do serwisu.

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Oryginalne baterie wrócą do sprzedaży

Niedawno pojawiły się jednak informacje, że firma przestała dostarczać części do starszej wersji z ekranem LCD. Jak informowaliśmy wcześniej, problem dotyczył przede wszystkim akumulatorów. iFixit miało otrzymać informację, że Valve nie planuje kolejnych partii tych podzespołów.

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To nie zostało ciepło przyjęte przez posiadaczy Steam Decka, którzy wylali wiadro pomyj w internecie na Valve. W efekcie twórcy Steam Decka zmienili zdanie i poinformowali, że iFixit nadal będzie otrzymywać oryginalne akumulatory OEM pochodzące od dotychczasowych partnerów producenta.

Kyle Wiens, prezes iFixit, napisał na X, że firma została połączona z odpowiednim dostawcą i pracuje już nad uzupełnieniem magazynów. Baterie do Steam Decka LCD mają wrócić do sprzedaży w przyszłym tygodniu. A nawet gdyby dostawy zostały w przyszłości definitywnie zakończone, platforma dla majsterkowiczów zadeklarowała już poszukiwanie sprawdzonego producenta zamienników.

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telepolis
handheld iFixit Valve Steam Deck przenośna konsola konsola przenośna
Źródła zdjęć: Shutterstock / esu riutta
Źródła tekstu: Oprac. własne