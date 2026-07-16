Sprzęt

Smartfony tanieją o kilka stówek. Flagowce nawet o 600 zł

Plus rozpoczyna letnią promocję z niższymi cenami na smartfony. Ofertą objęte zostały wybrane modele m.in. marek Honor oraz Realme, które można kupić taniej nawet o 600 zł. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:06
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Smartfony tanieją o kilka stówek. Flagowce nawet o 600 zł
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Na klientów czekają również atrakcyjne prezenty – bony podarunkowe, słuchawki lub projektor.

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Ceny smartfonów objętych promocją obniżone zostały nawet o 600 zł, a w ramach letnich okazji dostępne są m.in:

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  • Realme GT8 Pro 16/512 GB – 4399 zł w 12 ratach – taniej o 600 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4999 zł),
  • Honor 600 8/256 GB – 2599 zł w 12 ratach – taniej o 200 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2799 zł),
  • Honor 600 Pro 12/512 GB – 3999 zł w 12 ratach – taniej o 400 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4399 zł),
  • Honor Magic8 Lite 8/256 GB – 1499 zł w 12 ratach – taniej o 400 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1899 zł),
  • Honor Magic8 Pro 12/512 GB – 5499 zł w 12 ratach,
  • Realme 16 5G 8/256 GB – 1499 zł w 12 ratach – taniej o 100 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1599 zł).

Kupując jeden z modeli objętych promocją, klienci mogą liczyć na dodatkowy prezent. W przypadku zakupu przez stronę internetową www.plus.pl/okazje-na-sprzety otrzymają voucher do wykorzystania na platformie Booksy, który można przeznaczyć na rezerwację usług u tysięcy partnerów dostępnych w aplikacji – od wizyt fryzjerskich i kosmetycznych po zabiegi wellness. 

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Z kolei przy zakupie w punktach sprzedaży dostępny jest bon do wykorzystania w sieci sklepów Decathlon. Wartość bonusu zależy od wybranego modelu. 

To jednak nie koniec korzyści. Wybierając modele Honor 600 oraz 600 Pro można odebrać za złotówkę słuchawki Honor CHOICE Pro. Z kolei Honor Magic8 Pro oraz Magic8 Lite uprawniają natomiast do odebrania za 1 zł projektora Honor CHOICE Air Pro. 

Więcej szczegółów na www.plus.pl/okazje-na-sprzety.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus