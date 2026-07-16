Huawei tnie ceny zegarków. Taniej Watch Fit 5 Pro i seria Band 11

Huawei przedstawił ofertę na pomarańczową wersję zegarka Huawei Watch Fit 5 Pro, którego cenę obniżono nawet o 150 zł, a także na wszystkie modele najnowszej smart opaski Huawei Band 11 oraz Band 11 Pro. Oferta dostępna będzie do 2 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.

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Huawei Watch Fit 5 Pro w kolorze pomarańczowym dostępny jest za 999 zł. Łączy wyjątkową lekkość i odporność szafirowego szkła oraz tytanu z jasnym ekranem AMOLED, czytelnym w każdych warunkach. Zegarek oferuje płatności zbliżeniowe Curve Pay, zaawansowane funkcje sportowe, precyzyjny GPS oraz imponującą baterię działającą do 10 dni.

Sportowe opaski Huawei Band 11 w kolorze czarnym i fioletowym można kupić za 179 zł, a w kolorze białym, beżowym lub zielonym za 199 zł. Natomiast Huawei Band 11 Pro (czarny, niebieski lub zielony) jest do nabycia za 249 zł.

Dostępność i dodatkowe okazje

Oferta dostępna jest w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na Huawei.pl.