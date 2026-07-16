Huawei tnie ceny zegarków. Taniej Watch Fit 5 Pro i seria Band 11
Huawei ruszył z nową akcją promocyjna na elektronikę noszoną – a konkretnie na zegarek oraz opaski fitness, które funkcjami przebijają wiele dostępnych na rynku smartwatchy.
Huawei przedstawił ofertę na pomarańczową wersję zegarka Huawei Watch Fit 5 Pro, którego cenę obniżono nawet o 150 zł, a także na wszystkie modele najnowszej smart opaski Huawei Band 11 oraz Band 11 Pro. Oferta dostępna będzie do 2 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania zapasów.
Huawei Watch Fit 5 Pro w kolorze pomarańczowym dostępny jest za 999 zł. Łączy wyjątkową lekkość i odporność szafirowego szkła oraz tytanu z jasnym ekranem AMOLED, czytelnym w każdych warunkach. Zegarek oferuje płatności zbliżeniowe Curve Pay, zaawansowane funkcje sportowe, precyzyjny GPS oraz imponującą baterię działającą do 10 dni.
Sportowe opaski Huawei Band 11 w kolorze czarnym i fioletowym można kupić za 179 zł, a w kolorze białym, beżowym lub zielonym za 199 zł. Natomiast Huawei Band 11 Pro (czarny, niebieski lub zielony) jest do nabycia za 249 zł.
Dostępność i dodatkowe okazje
Oferta dostępna jest w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na Huawei.pl.
Klienci Huawei.pl mogą także skorzystać z rabatu 50 zł za zapis do newslettera oraz możliwości zakupu urządzeń w ratach 0%. Ponadto do słuchawek Huawei FreeClip w kolorze różowego złota, dostępnych wyłącznie w sklepie Huawei.pl, dodawana jest w prezencie opaska Huawei Band 10.