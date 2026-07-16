Jest kilka powodów, aby obejrzeć ten serial. Dziś wielka premiera

"Jastrząb" (The Hawk), czyli serial o sporcie. I to niszowym

Niewiele osób interesuje się golfem, ale wiele osób lubi oglądać komedie sportowe z gwiazdorską obsadą. I na tym właśnie bazuje najnowszy serial Netflixa, który z pewnością spodoba się fanom "Teda Lasso". Okazuje się, że nic nie śmieszy tak widzów, jak grupa bogatych mężczyzn w białych rękawiczkach, którzy tracą rozum na zielonej trawce i dostają furii po jednym niecelnym uderzeniu. I tak, właśnie na tym, ludzkim odruchu złości i załamania, opiera się najnowsza komedia, jaką nam funduje Netflix.

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"Jastrząb" zmienia Ferrella w największego palanta w świecie golfa

A my z tego powodu się uśmiechamy, jednocześnie narzekając na brak logiki. Serial to, w wielkim skrócie jeden wielki mem, historia wielkiej katastrofy Ferrella. Lonnie, "The Hawk" Hawkins był numerem jeden na świecie w 2004 roku i trzykrotnym zwycięzcą turniejów wielkoszlemowych. Jednak z czasem, jego reputacja zmieniła się z legendy w obiekt żartów. Jego ciało też mu zaczyna dawać coraz wyraźniejsze sygnały - "przejdź na emeryturę". Jego była żona i syn Lance, nadzieja golfa, namawiają go aby odpuścił. Tymczasem Lonnie wie, że od zdobycia Wielkiego Szlema dzieli go tylko jedno zwycięstwo i nie przyjmuje do siebie myśli, że największy powrót w historii golfa mógłby mu umknąć. Nie zamierza się poddać i kolejny turniej traktuje jako szansę na coś, co świat jest mu winien.

Serial jest serialem, w którym dzieje się nawet trochę za dużo. Mnoży epizody i wątki fabularne niemal z prędkością światła. I choć widz w pewnym momencie już sam nie wie, czy ma być przerażony Lonniem, czy mu kibicować, to jednak w to brnie. Wszak 30-minutowe odcinki są idealne, aby sięgnąć po nie, następnie wziąć głęboki oddech.

I choć "Jastrząb" chciałby pokazać nam za wszelką cenę więcej, niż jest w stanie udźwignąć, to jednak w dalszym ciągu jest wart obejrzenia. Poziom zaangażowania Ferrella jest bowiem imponujący.