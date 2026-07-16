Sprzęt

Ten brelok do kluczy skrywa w sobie słuchawki, a dziś jest w promocji

Nie będzie dużym nadużyciem stwierdzenie, że niemal każdy właściciel smartfona ma już słuchawki TWS. Często jednak tylko jedną parę, a to może powodować pewne trudności.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:09
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Telepolis.pl
Ten brelok do kluczy skrywa w sobie słuchawki, a dziś jest w promocji
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Na przykład, kiedy zapomnimy ich zabrać ze sobą, lub się rozładują. Sam byłem w takiej sytuacji podczas ostatniego powrotu do domu z konferencji, bo zapomniałem naładować słuchawek i właśnie wtedy mi się rozładowały. Na szczęście dostałem tam słuchawki na testy, które to wyjąłem z pudełka znacznie wcześniej, niż planowałem. Gdyby nie to, to czekałaby mnie dość nudna jazda pociągiem, bo siedziałem przy ścianie, ale nie przy oknie a podczas trasy internet bardziej nie działał, niż działał. 

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JLAB Jbuds Min Brelok ze słuchawkami

JLAB Jbuds Min, czyli awaryjne słuchawki przy kluczach

Bądźmy jednak szczerzy: nie każdy ma tyle szczęścia, żeby dostać słuchawki akurat wtedy, kiedy jego para mu padnie. W takim przypadku słuchawki JLAB Jbuds Min rozwiązują ten problem. A to dlatego, że ich etui ma formę naprawdę zgrabnego breloka. Sama słuchawki siłą rzeczy również są niewielkie. 

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A mimo to ich bateria pozwala na 5 godzin ciągłej pracy, a etui wydłuża ten czas do 20 godzin. Rzecz jasna nie mamy tu do czynienia ze studyjną jakością nagrań. To po prostu małe i tanie słuchawki. Da się na nich słuchać muzyki z przyjemnością, chociaż lepiej postawić na audiobooki lub podcasty. To raczej awaryjna para pod klucze, a nie coś, co uznamy za nasze główne źródło dźwięku. I odzwierciedla to cena, która wynosi obecnie jedynie 89 zł

JLAB Jbuds Min Brelok ze słuchawkami
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telepolis
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Źródła zdjęć: JLab