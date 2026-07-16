Ten brelok do kluczy skrywa w sobie słuchawki, a dziś jest w promocji

Na przykład, kiedy zapomnimy ich zabrać ze sobą, lub się rozładują. Sam byłem w takiej sytuacji podczas ostatniego powrotu do domu z konferencji, bo zapomniałem naładować słuchawek i właśnie wtedy mi się rozładowały. Na szczęście dostałem tam słuchawki na testy, które to wyjąłem z pudełka znacznie wcześniej, niż planowałem. Gdyby nie to, to czekałaby mnie dość nudna jazda pociągiem, bo siedziałem przy ścianie, ale nie przy oknie a podczas trasy internet bardziej nie działał, niż działał.

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JLAB Jbuds Min, czyli awaryjne słuchawki przy kluczach

Bądźmy jednak szczerzy: nie każdy ma tyle szczęścia, żeby dostać słuchawki akurat wtedy, kiedy jego para mu padnie. W takim przypadku słuchawki JLAB Jbuds Min rozwiązują ten problem. A to dlatego, że ich etui ma formę naprawdę zgrabnego breloka. Sama słuchawki siłą rzeczy również są niewielkie.