Jesteś klientem ING Banku Śląskiego? Dziś pojawią się utrudnienia
Klienci ING Banku Śląskiego powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem, zamieszczonym na stronie internetowej banku. W nocy z 15 na 16 lipca będzie miała miejsce przerwa techniczna. Nie zadziałają konkretne usługi.
ING: dziś należy przygotować się na utrudnienia
Z komunikatu jasno wynika, że przez kilka godzin nie będzie możliwe korzystanie z profilu zaufanego i podpisywania dokumentów online. Mogą także wystąpić problemy z aplikacją mObywatel.
ING Bank Śląski przerwa 15-16 lipca 2026
Ogłoszona przerwa techniczna będzie miała wpływ na usługi cyfrowe. Już dziś, w nocy ze środy na czwartek, w godzinach od 22:00 do 1:00, klienci banku napotkają trudności w korzystaniu z profilu zaufanego oraz usług podpisywania dokumentów.
Co to oznacza w praktyce?
- Nie będzie działał prawidłowo dostęp do usług rządowych, dostępnych w Węźle Krajowym, np. urząd skarbowy, urząd pracy oraz KSeF (Krajowy System e-Faktur).
- Nie uda nam się założyć profilu zaufanego, ani z niego skorzystać.
- Nie zadziała podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym.
Bank bardzo przeprasza za wszelkie niedogodności i jednocześnie uspokaja - tego typu przerwy są niezbędne do ulepszania usług instytucji i poprawy bezpieczeństwa użytkowników banku. Na wszelki wypadek, aby nie mieć problemów w urzędach, lepiej skorzystać z tych usług poza godzinami planowanych prac technicznych.
Co nowego w ING Banku Śląskim?
Bank nieustannie dba o rozwój swoich usług. Całkiem niedawno wprowadził nową funkcję dla użytkowników aplikacji mobilnej. Aby z niej skorzystać, wystarczy potrząsnąć telefonem.
Wystarczy, że potrząśniesz telefonem, aby szybko ukryć lub odsłonić kwoty w Moich finansach. Przyda się np. kiedy korzystasz z aplikacji w miejscach publicznych. Funkcję włączysz w ustawieniach aplikacji.