Płatności bezgotówkowe

Jesteś klientem ING Banku Śląskiego? Dziś pojawią się utrudnienia

Klienci ING Banku Śląskiego powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem, zamieszczonym na stronie internetowej banku. W nocy z 15 na 16 lipca będzie miała miejsce przerwa techniczna. Nie zadziałają konkretne usługi.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Jesteś klientem ING Banku Śląskiego? Dziś pojawią się utrudnienia
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

ING: dziś należy przygotować się na utrudnienia

Z komunikatu jasno wynika, że przez kilka godzin nie będzie możliwe korzystanie z profilu zaufanego i podpisywania dokumentów online. Mogą także wystąpić problemy z aplikacją mObywatel.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING Bank Śląski przerwa 15-16 lipca 2026

Ogłoszona przerwa techniczna będzie miała wpływ na usługi cyfrowe. Już dziś, w nocy ze środy na czwartek, w godzinach od 22:00 do 1:00, klienci banku napotkają trudności w korzystaniu z profilu zaufanego oraz usług podpisywania dokumentów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank 3MK PowerHouse 20000mAh 20W Czarny
Powerbank 3MK PowerHouse 20000mAh 20W Czarny
0 zł
71.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 71.99 zł
Powerbank ANKER Zolo 10000 mAh 22.5W Czarny
Powerbank ANKER Zolo 10000 mAh 22.5W Czarny
0 zł
89 zł - najniższa cena
Kup teraz 89 zł
Powerbank 3MK PastelUp MagSafe 10000mAh 22.5W Czarny
Powerbank 3MK PastelUp MagSafe 10000mAh 22.5W Czarny
0 zł
81 zł - najniższa cena
Kup teraz 81 zł
Advertisement

Co to oznacza w praktyce?

  • Nie będzie działał prawidłowo dostęp do usług rządowych, dostępnych w Węźle Krajowym, np. urząd skarbowy, urząd pracy oraz KSeF (Krajowy System e-Faktur). 
  • Nie uda nam się założyć profilu zaufanego, ani z niego skorzystać.
  • Nie zadziała podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym.

Bank bardzo przeprasza za wszelkie niedogodności i jednocześnie uspokaja - tego typu przerwy są niezbędne do ulepszania usług instytucji i poprawy bezpieczeństwa użytkowników banku. Na wszelki wypadek, aby nie mieć problemów w urzędach, lepiej skorzystać z tych usług poza godzinami planowanych prac technicznych. 

Co nowego w ING Banku Śląskim?

Bank nieustannie dba o rozwój swoich usług. Całkiem niedawno wprowadził nową funkcję dla użytkowników aplikacji mobilnej. Aby z niej skorzystać, wystarczy potrząsnąć telefonem.

Wystarczy, że potrząśniesz telefonem, aby szybko ukryć lub odsłonić kwoty w Moich finansach. Przyda się np. kiedy korzystasz z aplikacji w miejscach publicznych. Funkcję włączysz w ustawieniach aplikacji.

czytamy na stronie banku. 
Tablet Lenovo Tab Plus
Image
telepolis
banki ING Bank Śląski prace techniczne ING Bank Śląski przerwa ING Bank Śląski komunikat ING Bank Polski ING Bank Śląski aplikacja
Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski