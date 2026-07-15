Jesteś klientem ING Banku Śląskiego? Dziś pojawią się utrudnienia

ING: dziś należy przygotować się na utrudnienia

Z komunikatu jasno wynika, że przez kilka godzin nie będzie możliwe korzystanie z profilu zaufanego i podpisywania dokumentów online. Mogą także wystąpić problemy z aplikacją mObywatel.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING Bank Śląski przerwa 15-16 lipca 2026

Ogłoszona przerwa techniczna będzie miała wpływ na usługi cyfrowe. Już dziś, w nocy ze środy na czwartek, w godzinach od 22:00 do 1:00, klienci banku napotkają trudności w korzystaniu z profilu zaufanego oraz usług podpisywania dokumentów.

Co to oznacza w praktyce?

Nie będzie działał prawidłowo dostęp do usług rządowych, dostępnych w Węźle Krajowym, np. urząd skarbowy, urząd pracy oraz KSeF (Krajowy System e-Faktur).

Nie uda nam się założyć profilu zaufanego, ani z niego skorzystać.

Nie zadziała podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym.

Bank bardzo przeprasza za wszelkie niedogodności i jednocześnie uspokaja - tego typu przerwy są niezbędne do ulepszania usług instytucji i poprawy bezpieczeństwa użytkowników banku. Na wszelki wypadek, aby nie mieć problemów w urzędach, lepiej skorzystać z tych usług poza godzinami planowanych prac technicznych.

Co nowego w ING Banku Śląskim?

Bank nieustannie dba o rozwój swoich usług. Całkiem niedawno wprowadził nową funkcję dla użytkowników aplikacji mobilnej. Aby z niej skorzystać, wystarczy potrząsnąć telefonem.