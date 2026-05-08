Potrząśnij telefonem i sprawdź, co się stanie. Nowa funkcja w banku

ING Bank Śląski udostępnił nową funkcję użytkownikom swojej aplikacji mobilnej. Wystarczy potrząsnąć telefonem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O)
Klienci ING Banku Śląskiego mogą już korzystać z nowej funkcji z aplikacji mobilnej Moje ING. Jest ona dość nietypowa, po polega na potrząśnięciu smartfonem. Wtedy zaczyna dziać się magia.

ING - potrząśnij telefonem

W trakcie korzystania z aplikacji Moje ING klienci banku mogą potrząsnąć telefonem. Zrobienie tego sprawi, że na ekranie telefonu zostaną zamaskowane liczby, w tym między innymi salda rachunków, które normalnie są widoczne w aplikacji mobilnej.

Wystarczy, że potrząśniesz telefonem, aby szybko ukryć lub odsłonić kwoty w Moich finansach. Przyda się np. kiedy korzystasz z aplikacji w miejscach publicznych. Funkcję włączysz w ustawieniach aplikacji.

informuje ING.

Funkcja nie jest domyślnie aktywna. Trzeba ją włączyć w ustawieniach aplikacji. Aby ponownie odsłonić kwoty na kontach, konieczne jest ponowne potrząśnięcie urządzeniem. Dodatkowo klienci ING Banku Śląskiego mają też inne, alternatywne opcje ukrywania liczba na ekranie telefonu. Mogą to zrobić poprzez zmianę widoczności w ustawieniach lub za pomocą opcji dostępnej na ekranie głównym.

Źródła zdjęć: Diego Thomazini / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ING