Potrząśnij telefonem i sprawdź, co się stanie. Nowa funkcja w banku

Klienci ING Banku Śląskiego mogą już korzystać z nowej funkcji z aplikacji mobilnej Moje ING. Jest ona dość nietypowa, po polega na potrząśnięciu smartfonem. Wtedy zaczyna dziać się magia.

ING - potrząśnij telefonem

W trakcie korzystania z aplikacji Moje ING klienci banku mogą potrząsnąć telefonem. Zrobienie tego sprawi, że na ekranie telefonu zostaną zamaskowane liczby, w tym między innymi salda rachunków, które normalnie są widoczne w aplikacji mobilnej.

Wystarczy, że potrząśniesz telefonem, aby szybko ukryć lub odsłonić kwoty w Moich finansach. Przyda się np. kiedy korzystasz z aplikacji w miejscach publicznych. Funkcję włączysz w ustawieniach aplikacji. informuje ING.