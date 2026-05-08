Oto najmocniejszy thriller 2026. Dlaczego Javier Bardem nęka Amy Adams?

"Przylądek strachu" nowa wersja na Apple TV

Tak, bardzo dobrze kojarzycie. "Przylądek strachu" ("Cape fear") już kiedyś był i długo nie mogliśmy się po nim pozbierać. Nowa produkcja od Apple TV została zainspirowana klasykiem od Martina Scorsese z 1991 roku. Nowa wersja będzie miała premierę 5 czerwca 2026 i przedstawia historię rodziny, która w przeszłości wygrała w sądzie, w przerażającej walce o przetrwanie.

Apple TV zrobiło z filmu 10-odcinkowy serial. Producentem wykonawczym jest Nick Antosca, który na nowo interpretuje mrożącą krew w żyłach historię. Pierwsze dwa odcinki pojawią się na Apple TV już 5 czerwca 2026, a kolejne będą emitowane w każdy piątek, aż do 31 lipca 2026 roku.

"Przylądek strachu" - czego możemy się spodziewać?

Serial został zainspirowany thrillerem psychologicznym z 1991 w reżyserii Martina Scorsese. Opowiada on historię małżeństwa prawników Anny Bowden (Amy Adams) oraz Toma Bowdena (Patrick Wilson), których życie wymyka się spod kontroli w momencie, kiedy Max Cady (Javier Bardem) niespodziewanie wychodzi na wolność i szuka zemsty. Max to nikt inny jak skazany morderca, którego para pomogła wsadzić do więzienia. Mężczyzna jednak uważa, że nie popełnił przestępstwa.