Fintech

Zgarnij bon Allegro do 250 zł. Masz czas do 30 czerwca

Credit Agricole wystartował z nową promocją, która jest kierowana zarówno do nowych, jak i obecnych klientów. Na jakich zasadach można otrzymać dodatkowe 250 zł do wydania i co wspólnego ma z tym Allegro? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:55
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Zgarnij bon Allegro do 250 zł. Masz czas do 30 czerwca
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Credit Agricole: karta kredytowa maXima i bon na Allegro

Karta kredytowa to praktyczne narzędzie, szczególnie jeśli planujemy wyjazdy wakacyjne. Credit Agricole zachęca do jej wyrobienia po swojemu, czyli podkreślając jej korzyści i dając zachętę finansową w postaci bonów. Obiecuje, że z kartą maXima klienci zyskają darmowe przewalutowania płatności po atrakcyjnych kursach Visa lub Mastercard, a wszystko to bez dodatkowych prowizji naliczanych przez bank. Dodatek, który ma zachęcić do wyrobienia takiej karty to karta podarunkowa Allegro o łącznej wartości do 250 zł. Promocja jest opisana szczegółowo na stronie internetowej banku, pod hasłem: "Podróżna maXima". 

Dalsza część tekstu pod wideo

Co należy zrobić, aby skorzystać z promocji?

Aby otrzymać na początek bon o wartości 50 zł, należy posiadać, albo założyć konto osobiste w Credit Agricole. Następnie, trzeba podpisać umowę o kartę maXima z limitem co najmniej 5000 zł i wyrazić wszystkie niezbędne zgody marketingowe. Bez tego ani rusz. Jeśli chcemy otrzymać kluczowe 200 zł w prezencie, wystarczy do tego wykonać transakcje bezgotówkowe o łącznej wartości 1000 złotych. Tu się można zgodzić, że warunki nie są jakieś szczególnie wygórowane. Bank nie utrudnia jakoś specjalnie życia przystępującym do promocji.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Biały obłok
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Biały obłok
0 zł
3798 zł - najniższa cena
Kup teraz 3798 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Berylowa zieleń
0 zł
3849 zł - najniższa cena
Kup teraz 3849 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro Max 5G 2TB 6.9" 120Hz Srebrny
-600 zł
10299 zł - najniższa cena
Kup teraz 9699 zł
Advertisement

Promocja w Credit Agricole. Co warto wiedzieć?

Oferta skierowana jest nie tylko do nowych klientów, ale także do obecnych, którzy mieli lub mają inną kartę kredytową (Visa, Mastercard) w banku Credit Agricole, ale nie posiadają jeszcze karty maXima. Promocja jest ograniczona czasowo i można z niej korzystać do 30 czerwca 2026.  

Słuchawki bezprzewodowe Huawei
Image
telepolis
banki karta kredytowa Credit Agricole Credit Agricole promocja bon Allegro
Źródła zdjęć: Fotokon / Shutterstock
Źródła tekstu: credit-agricole.pl